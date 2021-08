Les grands des Steelers Polamalu et Cowher parmi les intronisés au Temple de la renommée de la NFL samedi soir

CANTON, Ohio – Des tacleurs Troy Polamalu, Steve Atwater et Cliff Harris au coureur acharné Edgerrin James en passant par l’éclat attrapeur de passes d’Isaac Bruce et Harold Carmichael, la classe du Temple de la renommée du football professionnel de 2020 a quelque chose pour tout le monde .

Ajoutez à cela les dynamos de blocage Steve Hutchinson et Jim Covert, le pilier de sécurité du rideau d’acier Donnie Shell et des dirigeants tels que l’ancien commissaire de la NFL Paul Tagliabue et les entraîneurs Bill Cowher et Jimmy Johnson.

Ils sont tous entrés dans la salle samedi soir, avec un an de retard en raison de la pandémie de COVID-19, mais tout aussi gratifiant.

“Si vous me disiez après avoir obtenu mon diplôme de l’Université du Michigan que je serais ravi d’être dans l’Ohio à la mi-août”, a plaisanté Hutchinson, “… pour moi, il n’y a pas de meilleur endroit que Canton, Ohio.”

Certes, les 12 hommes consacrés cette nuit ont ressenti cela.

“Je suis honoré et honoré de porter cette veste dorée”, a déclaré Atwater avant de regarder les autres membres du Temple de la renommée sur scène. “Quel groupe nous avons ici.”

TOM BRADY APPELLE LES JOUEURS DE LA NFL « IGNORANTS » APRÈS L’AUGMENTATION DES VALEURS DES FRANCHISES NFL

En effet.

Polamalu a eu une carrière de 12 saisons remplie de performances spectaculaires, de leadership et, bien, de victoires avec les Steelers. Le 16e choix au repêchage en 2003 de la Californie du Sud, il a joué dans trois Super Bowls, en a remporté deux et a fait partie de l’équipe de la décennie de la NFL dans les années 2000.

“J’aime le football. D’aussi loin que je me souvienne, c’était toute ma vie”, a déclaré Polamalu, qui a raté les festivités plus tôt cette semaine après avoir été testé positif pour COVID-19 ; il a été médicalement autorisé à y assister samedi. La foule de 18 383 personnes l’a applaudi longuement et fort, retardant son discours.

“J’aime le football. D’aussi loin que je me souvienne, c’était toute ma vie.” — Troy Polamalu, nouveau membre du Temple de la renommée de la NFL

Troy Polamalu, membre de la classe du centenaire du Pro Football Hall of Fame, sourit après que son buste a été dévoilé lors de la cérémonie d’intronisation au Pro Football Hall of Fame, le samedi 7 août 2021, à Canton, Ohio. (Presse associée)

Il a ensuite évoqué la “volonté d’aller au-delà de ce que le cerveau dit être possible pour le corps. Le football m’a mis au défi mentalement, physiquement et spirituellement. Je devais réussir à assouvir ce désir”.

Atwater, qui a remporté deux Super Bowls avec Denver, aurait pu être le dos défensif le plus physique de son époque, tout comme Harris et Shell des Cowboys auraient pu l’être dans la leur.

Shell était un secondeur de l’État de Caroline du Sud qui n’a pas été repêché, a été mis en sécurité à Pittsburgh et est devenu une machine à tacler. Avec des vétérans en grève au cours de son année recrue en 1974, Shell a fait une telle impression que l’entraîneur Chuck Noll l’a inséré comme sécurité de départ. Il a passé 14 saisons en tant que joueur pour les Steelers.

THE PATRIOT WAY : LA NOUVELLE ANGLETERRE FAIT DON DE 30 000 SACS À DOS AUX FAMILLES MILITAIRES

Avec des centaines de serviettes Terrible agitant, Shell a reconnu Steeler Nation et a ensuite déclaré qu’il était un agent libre non repêché de l’État de Caroline du Sud : « Lorsque les faits entravent votre objectif, vous devez aller à contre-courant pour atteindre votre objectif. »

Ce fut une grande soirée pour Pittsburgh alors que Shell, Polamalu et Cowher ont été consacrés comme Steelers, et Covert est allé à Pitt, où il a bloqué pour Dan Marino.

“Quel week-end pour les Steelers de Pittsburgh”, a déclaré Cowher alors que Terrible Towels faisait signe dans tout le stade. “C’est incroyable pour moi d’entrer dans le Hall of Fame avec deux gars que vous avez repêchés: Troy Polamalu et Alan Faneca. Aussi avec Donnie Shell et le regretté Bill Nunn.”

Cowher a également rendu hommage au “seul entraîneur-chef pour lequel j’ai jamais travaillé”, feu Marty Schottenheimer, prédisant “un jour, vous serez au Temple de la renommée”.

“C’est incroyable pour moi d’entrer dans le Hall of Fame.” — Bill Cowher, ancien entraîneur-chef des Steelers

Bill Cowher, membre de la classe du centenaire du Pro Football Hall of Fame, sourit après avoir dévoilé un buste de lui-même lors de la cérémonie d’intronisation au Pro Football Hall of Fame, le samedi 7 août 2021, à Canton, Ohio. (Presse associée)

Hutchinson a été cinq fois All-Pro et membre de l’équipe des années 2000 de la NFL. En plus d’un excellent travail en tant que protecteur de passes, il a ouvert des trous pour les rushers qui ont en moyenne un peu moins de 1 400 verges et 14 touchés par saison.

Après avoir plaisanté sur le fait d’être potentiellement mal à l’aise au Hall of Fame Stadium, Hutchinson a ensuite dit à son fils de ne pas “craigner l’échec mais de ne pas avoir tout donné”.

CLIQUEZ ICI POUR LA COUVERTURE NFL COMPLÈTE

Tagliabue a souvent été ignoré pour la salle, mais son curriculum vitae en tant que commissaire est impressionnant. Il a été confronté à des obstacles tels que le déclenchement de la guerre du Golfe jusqu’au 11 septembre et l’ouragan Katrina au cours de sa gestion de 1989 à 2006. Ses compétences pour surmonter ces tests, maintenir la paix au travail, guider la NFL dans son expansion, augmenter considérablement les revenus et aider à faire passer la règle Rooney ont conduit à son intronisation au Temple de la renommée du football professionnel dans le cadre de la classe du centenaire.

Jimmy Johnson, à gauche, membre de la classe du centenaire du Pro Football Hall of Fame, dévoile son buste avec son présentateur, Troy Aikman, lors de la cérémonie d’intronisation au Pro Football Hall of Fame, le samedi 7 août 2021, à Canton, Ohio. (Presse associée)

“C’est comme un rêve devenu réalité”, a déclaré Tagliabue. “La classe du centenaire couvre l’histoire du football professionnel.”

Carmichael a dominé les arrières défensifs avec sa taille de 6 pieds 8 pouces, 225 livres et ses bonnes mains. La star des Eagles de 1971 à 1983 a connu trois saisons de 1 000 verges à une époque où le jeu de passes n’était pas aussi important qu’aujourd’hui. Il a marqué en moyenne un touché tous les 7 1/2 attrapés et a fait partie de l’équipe d’étoiles de la décennie de la NFL dans les années 1970. Carmichael était l’homme de l’année de la ligue en 1980.

“Ouf, bébé”, a déclaré Carmichael lorsque son buste a été révélé. “Je suis tellement, tellement honoré de faire partie de cette fraternité, de cette fraternité, avec amour. Quel voyage.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bruce a reconnu ses 14 frères et sœurs lors de son discours.

“Venant du cœur ce soir”, a déclaré Bruce. Il a ensuite parlé des « arrières défensifs qui m’ont baptisé – et de ceux que j’ai baptisés ».

James avait la meilleure réplique de la nuit. Après avoir ouvert sa veste en or pour noter qu’il était “le détenu n°336 du Temple de la renommée”, l’homme que Peyton Manning a qualifié de “meilleur coéquipier avec qui j’ai jamais joué” a conclu avec: “Ma carrière a commencé avec des dents en or et s’est terminée avec cet or veste.”

Manning sera consacré dimanche soir avec les autres membres de la promotion 2021 : Charles Woodson, Calvin Johnson, Faneca, John Lynch, Tom Flores, Drew Pearson et Nunn.