Les grands fabricants d’aluminium poursuivront l’expansion de leurs capacités

Par Kunal Bose

Les deux fabricants d’aluminium du secteur privé ainsi que celui, détenu majoritairement par le gouvernement central, se sont tous extrêmement bien comportés au premier trimestre 2021-2022. Non seulement ils ont enregistré un EBITDA record, mais les trois groupes ont également produit plus d’aluminium au cours du trimestre d’une année sur l’autre, car ils ont encore réduit leurs coûts de production, principalement en réduisant leur consommation d’énergie.

Une industrie à forte intensité énergétique, l’électricité au charbon et les dérivés du brut constituent entre 45 et 50 % du coût de production de l’aluminium en Inde, suivis par l’alumine de fonderie à 31 %. Les fonderies d’Europe et du Canada utilisant l’hydroélectricité et celles d’Asie occidentale fonctionnant à l’électricité en brûlant du gaz naturel ont un avantage de coût naturel par rapport à l’industrie indienne avec une capacité de fusion de plus de 4,1 millions de tonnes de métal blanc argenté.

Alors que les prix élevés de l’aluminium au LME, l’amélioration de l’efficacité et des taux de conversion plus élevés de l’aluminium primaire en produits à valeur ajoutée (VAP) permettant un meilleur mix de produits ont aidé Hindalco et Vedanta à porter leur EBITDA à un niveau record, dans le cas de National Aluminium, propriété du gouvernement. Les recettes de la société (Nalco) provenant des exportations de produits intermédiaires d’alumine pour lesquels la demande mondiale est restée ferme ont également contribué de manière significative à l’augmentation du chiffre d’affaires et des bénéfices du premier trimestre.

Contrairement à Hindalco, qui utilise la majeure partie de l’alumine qu’elle produit pour alimenter ses quatre fonderies d’une capacité de 1,3 million de tonnes et Vedanta qui, en l’absence de propriété de très gros gisements de bauxite, est obligée d’acheter à la fois le minerai et l’alumine en grande quantité auprès de les marchés nationaux et étrangers pour soutenir l’opération de fonderie à Jharsuguda à Odisha et Korba à Chhattisgarh, Nalco, étant extrêmement excédentaire en alumine exporte chaque année plus de 1,2 million de tonnes de produit chimique.

Étant parmi les producteurs d’alumine les moins chers au monde, les exportations de produits chimiques ont toujours enrichi les revenus et les bénéfices de Nalco. Comme Nalco, la propriété de riches gisements de bauxite à teneur en alumine sur les collines de Baphlimali à Odisha et une infrastructure robuste, y compris le transfert pratiquement gratuit de la bauxite vers la raffinerie du district de Rayagada via un tapis roulant de 19,5 km ont fait d’Utkal Alumina de Hindalco un producteur très rentable de matière première de fonderie. Vedanta, d’autre part, essaie de compenser l’inconvénient d’être largement dépendant de sources externes pour la bauxite et l’alumine en fixant l’efficacité opérationnelle de la fonderie à un niveau très élevé, explique Abhijit Pati, PDG de BALCO, qui est détenu à 51% par Vedanta. .

Même si l’industrie nationale a développé des capacités pour répondre en grande partie à la demande locale d’aluminium, à l’exception d’une gamme d’alliages de haute technologie et de VAP critiques, les importations, y compris la ferraille, représentent chaque année une part écrasante du marché indien. Cela oblige l’industrie locale à vendre beaucoup plus d’aluminium sur le marché mondial que localement.

Alors que les importations continuent de s’approprier une grande partie du marché intérieur, les producteurs primaires indiens souhaitent, en plus des barrières tarifaires élevées sur les importations de ferraille, soumettre ces importations à un contrôle de qualité rigoureux. Dans le même temps, ils estiment que leur compétitivité s’améliorera si les droits d’importation sur les matières premières critiques telles que le coke de pétrole, la soude caustique et l’alumine sont réduits. Le gouvernement doit veiller à ce que les producteurs d’aluminium secondaire ne soient pas privés de ferraille jusqu’à ce que la production nationale reprenne suffisamment pour rendre les importations superflues.

Quelles que soient les difficultés qu’ils rencontrent, les producteurs primaires locaux ne devraient pas se laisser distraire par le fait que la consommation d’aluminium par habitant en Inde devra augmenter fortement par rapport au creux actuel de 2,7 kg lorsque le Premier ministre Narendra Modi a lancé l’idée que l’Inde devienne le troisième économie d’une taille de 10 000 milliards de dollars. Après tout, la consommation moyenne mondiale par habitant est de 11 kg et la consommation chinoise par habitant est de 24 kg. Un article de Niti Aayog indique que pour que l’Inde puisse supporter l’utilisation moyenne mondiale par habitant de 11 kg, il faudra une consommation annuelle supplémentaire de 16 millions de tonnes et cela fera de ce pays le deuxième plus grand utilisateur d’aluminium au monde après la Chine.

Rien d’étonnant donc à ce que les trois composantes de l’industrie locale aient décidé de poursuivre d’importants programmes d’expansion de capacité, soit dans le métal de première fusion, soit dans les VAP. Plus récemment, Vedanta a annoncé qu’elle ferait de BALCO une fonderie de près d’un million de tonnes en construisant une nouvelle capacité de 414 000 tonnes au cours des 18 à 24 prochains mois. Après cette expansion, Vedanta, y compris son usine de Jharsuguda, deviendra un groupe d’aluminium de 2,8 millions de tonnes. Dans le même temps, Vedanta augmente la capacité de la raffinerie d’alumine de Lanjigarh de 2 à 5 millions de tonnes pour répondre aux besoins supplémentaires de matières premières pour ses deux fonderies.

Hindalco reste concentré sur l’expansion de son portefeuille de VAP pour se protéger des fluctuations des prix des métaux au LME. Le directeur général de Hindalco, Satish Pai, a déclaré : « Au cours des prochaines années, dans le cadre de notre stratégie en aval, nous avons l’intention d’augmenter notre capacité de VAP de plus de 300 000 tonnes à plus de 600 000 tonnes. Bien avant que Sridhar Patra ne soit nommé président de Nalco en décembre 2019, la société avait annoncé la construction d’une nouvelle fonderie de 600 000 tonnes et l’extension de la capacité de raffinerie d’alumine d’un million de tonnes.

(Ancien correspondant de FT, l’auteur est maintenant correspondant en Inde pour la publication Euro Money, Metal Market

Magazine)

