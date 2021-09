Les grands gagnants des Emmys ou de la série que vous devriez regarder

Ne dis pas que je ne te l’ai pas dit. Il y a beaucoup de bonnes séries en cours en ce moment et si vous ne regardez pas, nous vous donnons la liste complète de ce que vous devriez marathonner. Les Emmy Awards 2021 viennent de nous confirmer quelles sont les grandes séries gagnantes cette année. Il y a plusieurs joyaux que vous avez sûrement manqués et nous les avons sauvés pour que vous puissiez rattraper votre retard avant l’arrivée de nouvelles saisons très attendues d’autres émissions comme Succession et Sex And The City.

Voici les meilleures séries de cette année que vous devriez regarder, selon les Emmys (et nous).