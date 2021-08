Les grands investisseurs font monter les valorisations des entreprises de cryptographie – Finance Bitcoin News Crypto new media

Les sociétés de capital-risque et les grands investisseurs font grimper les prix des startups crypto. Les boutiques d’investissement et les family offices sont bousculés par les grandes sociétés de capital-risque, les fonds de capital-investissement et même certains fonds de pension.

Les entreprises de capital-risque font grimper les prix des startups crypto

Les entreprises de crypto-monnaie voient des valorisations élevées en raison de l’entrée de grands investisseurs dans l’espace, selon Henri Arslanian, Crypto Leader au sein de la société professionnelle de comptabilité et de services financiers PWC, également connue sous le nom de Pricewaterhousecooper.

Dans une interview accordée à Bloomberg jeudi, l’exécutif a expliqué que les sociétés d’investissement de type boutique et les family offices sont chassés par les grands capital-risqueurs, les fonds de capital-investissement et même certains fonds de pension. Il a noté que les petites sociétés de capital-risque sont mécontentes de cette tendance. Arslanian a décrit :

Disons qu’ils envisagent un accord et qu’ils pensent qu’il vaut 10 millions de dollars, et que vous voyez d’importants VC entrer et faire une offre pour une évaluation plus élevée. Cela se produit souvent avec les entreprises en phase de démarrage, disons 5 à 20 millions de dollars — les prix sont gonflés.

Selon le rapport State of Crypto M&A 2021, même si l’activité des transactions en 2020 n’a augmenté que de 10 % par rapport à l’année précédente, la valeur totale des transactions a doublé pour atteindre 1,7 milliard de dollars. Cela était principalement dû à une poignée d’acquisitions importantes dans l’espace d’échange cryptographique, notamment l’acquisition de 400 millions de dollars de Coinmarketcap par Binance et la transaction FTX-Blockfolio pour 125 millions de dollars. Cette tendance s’est poursuivie cette année, avec l’acquisition de Bitgo par Galaxy Digital pour 1,2 milliard de dollars.

En juillet, la valorisation de la bourse de produits dérivés FTX est passée à 18 milliards de dollars après que la société a levé 900 millions de dollars auprès d’investisseurs. En outre, la plateforme d’actifs numériques Fireblocks a levé 310 millions de dollars pour atteindre une valeur de 2 milliards de dollars.

Arslanian a expliqué qu’il existe certains défis dans la tarification des startups de crypto-monnaie. Ils comprennent comment actualiser le risque réglementaire dans une industrie aussi naissante et comment évaluer l’évaluation des entreprises. Il existe également un problème de manque d’entreprises dans lesquelles investir, car la plupart des entreprises de l’espace cryptographique sont encore petites et pas encore bien développées.

Il a ajouté :

Si la taille minimale de votre billet est d’environ 50 millions de dollars, il n’y a pas encore beaucoup d’entreprises qui ont ce statut. Si vous êtes un grand fonds de pension et que vous avez décidé de faire une allocation crypto, il n’y a pas plus de deux douzaines d’entreprises dans le monde qui sont investies, à la recherche de capitaux et pourraient absorber 100 millions de dollars.

