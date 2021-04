Les grands-mères et grands-pères crypto sud-coréens tirent pour la lune

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Source: Adobe / Qwenergy

Les crypto-monnaies sont-elles exclusivement un jeu pour les jeunes? Cela ne semble pas en Corée du Sud, où, en plus des mamans crypto, dont certaines n’ont pas peur de demander à leurs enfants des conseils commerciaux, les grands-mères et grands-pères crypto commencent à s’impliquer sur les marchés du bitcoin (BTC) et de l’altcoin.

La Crypto Fever 2.0 de la Corée du Sud semble être en plein essor, et une surabondance de données démographiques pour la période janvier-mars 2021 provenant des quatre plus grandes plates-formes de trading crypto du pays fournit une lecture intéressante. Les statistiques, rapportées en détail par Segye Ilbo, révèlent que six nouveaux clients d’échange crypto sur 10 ont entre 20 et 39 ans, et 33% des nouveaux investisseurs ont entre 20 et 29 ans.

Cependant, les chiffres ont également révélé que près de 6 000 nouveaux investisseurs au cours de la même période avaient 70 ans ou plus. Et ces nouveaux retraités crypto semblent assez actifs sur les marchés: ils ont effectué un total de 773.179 transactions au cours des trois premiers mois de l’année.

Au total, il y a 13054 clients sud-coréens de Upbit , Bithumb , Korbit Oui Coinone qui ont 70 ans ou plus et ont effectué près de 2,7 millions de transactions cryptographiques en janvier-mars de cette année. Bien que leur nombre soit éclipsé par les vingt-trente ans sur le marché, il semble qu’en matière de cryptographie, on ne puisse jamais être trop vieux, du moins pas en Corée du Sud.

Cryptonews.com a contacté certains septuagénaires sud-coréens pour évaluer l’ambiance. Voici ce qu’ils avaient à dire à propos de leurs collègues retraités récemment intéressés par les crypto-monnaies.

Jo Do-heon, 75 ans, ancien architecte et propriétaire d’entreprise et résidant de Séoul, a exprimé son incrédulité en disant:

«Je ne pense pas que beaucoup de personnes de plus de 70 ans échangent des bitcoins et d’autres choses. Ces statistiques doivent être fausses. Plus les personnes âgées vieillissent, plus elles deviennent averses au risque. C’est un marché très volatil et la plupart des gens de mon âge préfèrent la stabilité. “

Jeon Kyung-ja, une femme au foyer de 70 ans à Suwon, a déclaré que les applications cryptographiques étaient peut-être devenues un terrain de jeu pour les riches, déclarant:

«La plupart des gens de mon âge n’ont pas d’argent à dépenser pour des investissements cryptographiques. Je l’aimerais aussi. J’investirais volontiers dans Bitcoin si j’avais le capital supplémentaire. Pour la plupart, ce sont des gens plus riches avec de l’argent supplémentaire pour parier en investissant dans la cryptographie à mon âge. “

Lee Kang-sook a également 70 ans, un résident de Suwon et un ancien professeur de mathématiques à la retraite. Il a dit,

«Les gens ordinaires de mon âge n’ont pas les compétences informatiques nécessaires pour pouvoir investir dans des bitcoins et d’autres devises. La plupart du temps, nous ne saurions pas par où commencer. Je ne peux que supposer que les personnes qui investissent dans [criptoactivos] en Corée du Sud, âgés de 70 ans et plus, il s’agit d’anciens fonctionnaires retraités dotés de compétences technologiques avancées ou d’autres personnes de ce type de secteur.

____

Apprendre encore plus:

– Samsung, les travailleurs de la carte de Shinhan ont quitté leur emploi après avoir créé Crypto Fortunes

– Les traders amateurs obsédés de crypto-monnaie sont “ liquidés de manière disproportionnée ”

– L’alarme retentit lorsque le trading de crypto-monnaie surpasse le marché boursier en Corée du Sud

– Plus de clients S Korean Exchange recherchent nerveusement leurs crypto-monnaies

– Les mamans crypto reçoivent maintenant des conseils de leurs enfants pour acheter des Bitcoins

– Les ventes et les revenus montent en flèche sur les plus grands échanges cryptographiques de Corée du Sud

– Le régulateur japonais prévient les adolescents qu’ils pourront bientôt acheter des crypto-monnaies