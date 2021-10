Les grands moments pourraient marquer un changement éditorial dans la façon dont Google présente les actualités

La fonctionnalité servirait à mettre en évidence les dernières nouvelles en temps réel

Les médias sociaux jouent un rôle énorme dans où et comment nous consommons nos informations. À l’heure actuelle, Google Actualités peut être vraiment inefficace lorsqu’il s’agit d’événements d’actualité en cours. Au lieu de cela, nous recevons nos dernières nouvelles d’endroits comme Twitter, où quelqu’un peut simplement sortir son téléphone et dire au monde ce qui se passe en quelques secondes. Google semble vouloir rattraper son retard à cet égard, c’est pourquoi la société aurait proposé quelque chose appelé « Big Moments », qui a le potentiel de changer la façon dont nous lisons nos actualités.

Afin de comprendre ce que Google veut faire, nous devons d’abord comprendre le problème qu’il veut résoudre. Si vous avez cliqué sur cet article à partir de votre fil d’actualités Google, c’est probablement parce qu’il ne s’agit pas d’un événement d’actualité. Cet article se trouvait probablement à côté d’autres nouvelles d’autres médias qui ont probablement été publiées pendant quelques heures. Dans les rares cas où vous obtenez un article sur quelque chose qui se déroule actuellement, il sortira rarement de la foule des articles plus anciens, à moins que plusieurs endroits ne le rapportent.

Ce n’est pas un scénario idéal si tout ce que vous voulez, c’est savoir ce qui se passe et obtenir des mises à jour rapides. Mais, nous sommes déjà servis à cet égard par les médias sociaux. C’est une approche plus démocratisée, car la couverture médiatique devient virale et touche plus de personnes, grâce à l’interaction des utilisateurs.

Selon The Information, la fonctionnalité Big Moments de Google est en cours de développement depuis plus d’un an, et elle est en cours de développement en réponse au fait que Google a du mal à suivre des événements tels que le siège du Capitole américain le 6 janvier. Big Moments tente de donner un aperçu des événements en cours en fournissant un contexte plus historique, en mettant en évidence les détails les plus fiables sur un incident spécifique en temps réel, tels que les statistiques sur les décès et les blessures, et en les mettant à jour à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles.

Google Actualités est actuellement géré par des algorithmes, l’IA et l’apprentissage automatique. Pour les Big Moments, Google devra prendre des décisions éditoriales pour déterminer ce qui constitue un Big Moment qui vaut la peine d’être couvert. les décisions sont « prises de manière algorithmique et basées sur les signaux intégrés aux algorithmes et aux politiques », de sorte que la mise en œuvre elle-même peut être assez similaire à ce que fait actuellement Google Actualités.

Google est déjà critiqué pour sa domination de la publicité et de la recherche, entre autres pratiques anticoncurrentielles, et cette décision en ferait également, essentiellement, un juge sur ce qui constitue un événement important, ou Big Moment, et ce qui ne l’est pas.

Une fois Big Moments déployé, vous devriez pouvoir les voir à la fois dans les résultats de recherche Google et sur le service Google News lui-même.

