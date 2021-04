Les grands-parents ont besoin du «consentement» des petits-enfants pour les câlins dans un débat qui fait rage | Monde | Nouvelles

La discussion a été déclenchée après qu’une mère australienne a déclaré que les adultes ne devraient pas «rendre les enfants coupables» dans des câlins. La mère a alors supplié les grands-parents de «faire mieux» et d’éduquer les enfants qu’ils ont le droit de dire non et que le consentement est nécessaire avant qu’un câlin puisse être donné. Maintenant, ses conseils parentaux sont devenus viraux sur la plate-forme de partage de vidéos TikTok.

La femme australienne, Brittany Baxter, a déclaré que les adultes devraient commencer à «normaliser le fait que les enfants n’ont pas à embrasser et à embrasser les adultes».

Elle a dit que les enfants ne devraient pas être forcés d’abandonner leurs propres «limites corporelles» juste pour qu’un adulte se sente aimé.

Faisant référence à sa fille, Mme Baxter a ajouté: «Je trouve cela vraiment inutile quand les adultes de sa vie se disent: ‘Nous devons demander un baiser et un câlin?

“Même si je l’ai expliqué plusieurs fois.

«À l’âge adulte, nous enseignons que vous avez besoin d’un consentement.

“Pensez-vous que c’est une bonne idée de demander aux enfants s’ils sont d’accord avec un câlin?”

Répondant à M. Vine, un adepte de Twitter était d’accord avec Mme Baxter et a écrit: «Oui, pourquoi pas.

«Lorsque vos enfants atteignent l’âge requis pour exprimer une opinion, est-il vraiment si difficile de dire ‘puis-je avoir un câlin?’

“Nous gérons cette amende dans notre famille.”

Bien qu’un autre utilisateur de Twitter soit fermement opposé aux sentiments exprimés par Mme Baxter et a écrit: “Oh, par pitié, non!

“Bien sûr que non.

«Comme c’est ridicule.

“Ce ne sont pas leurs grands-parents qui sont des inconnus.”

L’un d’eux a dit: “Non! Ne soyez pas ridicule. La plupart des enfants ont hâte d’embrasser leurs grands-parents. Qui pose des questions aussi ridicules.”

Un autre a dit: “Oui, soyons tous des robots sans sentiments, d’accord? Tout est beige. Beaucoup ont déjà peur d’ouvrir la bouche et de parler au cas où quelqu’un serait offensé.”