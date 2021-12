La feuille de route de la vente au détail de la marque de meubles comprend des magasins urbains à Delhi, Mumbai et Bangalore, suivis des villes de niveau I et II

Après avoir lancé deux magasins grand format en Inde en l’espace de trois ans – un à Hyderabad et un à Navi Mumbai – Ikea a ouvert son premier magasin petit format à Worli, Mumbai, pour devenir « plus accessible et pratique ». D’une superficie d’environ 90 000 pieds carrés, ces magasins « citadins » sont déjà présents sur des marchés tels que New York, Londres, Paris, Moscou et Shanghai.

Le marché du meuble en Inde s’élevait à 17,77 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 37,72 milliards de dollars d’ici 2026, avec une croissance à un TCAC de 13,37 %, selon un rapport de Research and Markets. Godrej Interio, UrbanLadder et Pepperfry sont parmi les grands acteurs de cet espace, tous avec également une présence en ligne importante. Godrej Interio possède 300 magasins exclusifs en Inde, tandis que Pepperfry compte plus de 110 studios.

Brique par brique

Réparti sur trois étages, le premier magasin urbain d’Ikea ​​propose 9 000 produits, dont 2 200 sont disponibles à emporter et le reste à livrer à domicile. « Nous avons observé qu’il n’est pas facile de trouver de grands magasins de détail dans des villes comme Mumbai et Bangalore. Le petit magasin offre commodité et accessibilité aux consommateurs pour faire l’expérience des produits Ikea », explique Per Hornell, directeur régional et directeur de l’expansion du pays, Ikea Inde. Ce lancement est conforme à l’objectif de l’entreprise de devenir accessible à 200 millions de foyers en Inde d’ici 2025 et à 500 millions de foyers d’ici 2030.

D’autres lancements sont prévus : un autre magasin urbain à Mumbai au printemps 2022 et un magasin grand format ainsi qu’un magasin urbain à Bangalore d’ici la fin 2022. Pour son expansion commerciale dans le Maharashtra, la société prévoit d’investir 6 000 Rs. crore d’ici 2030. « Nous sommes en passe de dépasser l’engagement d’investissement de Rs 10 500 crore pris pour l’Inde en décembre de l’année dernière », ajoute Hornell. Delhi, Mumbai et Bengaluru sont les trois villes sur son radar pour le moment, qui seront suivies par les villes de niveau I et II.

Par ailleurs, Ingka Centres, qui fait partie du groupe Ingka qui comprend Ikea Retail, réalise son premier centre commercial à Gurugram (suivi de Noida), qui sera intégré à un magasin Ikea.

En Inde, contrairement à ses concurrents organisés sur le marché du meuble, Ikea n’a pas encore de présence en ligne à l’échelle de l’Inde. Elle a suivi une « stratégie d’expansion basée sur les clusters » pour son offre en ligne, mais la société insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une limitation. « À l’heure actuelle, 30 % de nos ventes globales en Inde proviennent de canaux en ligne », informe Hornell. Grâce à son site Web de commerce électronique et à son application d’achat mobile, la société opère actuellement à Hyderabad, Mumbai, Pune, Bengaluru, Surat, Ahmedabad et Vadodara.

D’un autre côté, des acteurs comme Godrej Interio et Pepperfry ont de grands projets pour exploiter de nouveaux marchés. Le premier vise à ajouter 50 magasins exclusifs chaque année, tandis que Pepperfry vise à atteindre la barre des 200 studios d’ici mars 2022. En septembre de cette année, Pepperfry a fait une incursion dans le segment des meubles personnalisés avec l’offre Pepperfry Modular, qui se concentre sur les cuisines modulaires, les armoires et unités de divertissement.

Bon départ?

C’est le bon moment pour Ikea d’établir sa présence sur le marché indien, déclare Alagu Balaraman, PDG d’Augmented SCM. « Auparavant, les gens comptaient sur les menuisiers pour meubler leur maison ; maintenant, ils préfèrent acheter des meubles prêts à l’emploi. Le marché évolue vers l’acceptabilité, laissant une grande marge de croissance pour ces entreprises », a-t-il déclaré.

L’approche d’expansion prudente d’Ikea ​​sur un marché comme l’Inde où plusieurs dynamiques locales sont en jeu, fait preuve de tact, selon les analystes. Devangshu Dutta, fondateur de Third Eyesight, déclare : « Dans le passé, les entreprises occidentales ont commis l’erreur de simplement copier-coller des formats et des stratégies sur les marchés émergents à partir de leurs marchés les plus développés. Il pense qu’il n’y a « rien de mal » à être progressif tout en augmentant l’empreinte. « Il n’y a aucun sens à bombarder le marché avec des magasins, alors que beaucoup peuvent finir par être déficitaires ou sous-optimaux », ajoute-t-il.

Une combinaison de produits et une tarification adéquates seraient essentielles pour exploiter pleinement le potentiel de ce marché. Balaraman dit qu’Ikea ​​devra équilibrer son portefeuille mondial avec ce qu’il fait localement et s’assurer qu’il est rentable.

Pour que le modèle Ikea réussisse, une concentration adéquate de la demande est cruciale, ce qui est actuellement assuré par les plus grandes villes indiennes. Compte tenu de sa popularité mondiale, le géant du meuble, selon les analystes, est sur le point de voir la traction dans les métros et les villes de niveau I.

