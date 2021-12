Les grands planteurs de thé s’inquiètent de la suppression des subventions à la replantation du gouvernement

La récolte d’automne, récoltée en novembre-décembre dans l’Assam, a également été perdue cette année, a déclaré B. Barkatkoty, conseiller de la North Eastern Tea Association.



La décision du Centre de retirer la subvention à la replantation a été un coup dur pour les sociétés de plantation de thé intégrées, tandis que les petits producteurs de thé (STG), non réglementés par la loi sur les plantations de thé, ont commencé à grignoter les affaires des grands planteurs de thé ayant le coût avantage de produire du thé.

Le ministère du Commerce a accordé une subvention à la replantation de 25 %, car la productivité des théiers se maintient pendant une période maximale de 20 ans. Mais la replantation fait suite à une gestation de 7 à 8 ans impliquant un facteur de coût élevé incitant le gouvernement à retirer la subvention. Un responsable du Tea Board of India a déclaré que même si la subvention a été arrêtée, le gouvernement a fourni une aide à l’accès au marché conformément aux directives pour le développement et la promotion du thé, visant à accroître les recettes en devises du thé.

Azam Monem, directeur, Mcloed Russels, a déclaré à FE que la directive du programme pour le développement et la promotion du thé avait été conçue pour aider les STG, mais qu’elle n’aiderait pas les grands producteurs de thé. « Le programme a été conçu pour le développement du marché mais n’aide pas au développement du thé », a déclaré Monem.

Les grands producteurs de thé indiens représentent 25% de la production mondiale de thé et emploient environ 35 lakhs. La subvention à la replantation accordée de 2008 à 2021 dans un ordre cyclique a aidé les grands acteurs à produire des feuilles de thé de qualité. Mais les STG dépensent moins pour le jardinage sans tenir compte des paramètres de qualité et s’ajoutent à cela les conditions climatiques erratiques qui font des ravages sur les théiers.

La récolte d’automne, récoltée en novembre-décembre dans l’Assam, a également été perdue cette année, a déclaré B. Barkatkoty, conseiller de la North Eastern Tea Association.

Cependant, les grands producteurs de thé, au cours de la période 2010-2011, ont envisagé d’acheter des feuilles de thé auprès de STG et de les traiter eux-mêmes pour la vente en tant que modèle commercial viable compensant la pression des coûts sur eux. Selon Monem, les STG ne doivent payer que des salaires en espèces, mais les grands acteurs, en plus de payer des salaires en espèces, doivent fournir des rations, un logement, un fonds de prévoyance et autres, ce qui se traduit par un paiement quotidien de 400 Rs par travailleur, soit le double de ce que les STG encourent actuellement. . « Il existe une double économie au sein de l’industrie du thé », a-t-il déclaré.

Un rapport de l’ICRA-Assocham indique qu’une augmentation constante de la production des STG depuis 2010 s’est avérée préjudiciable aux grands acteurs. Monem a ajouté en 2008, lorsque l’Inde produisait 950 millions de kg par an, la part de STG était de 250 millions de kg. Mais en 2021, sur une production indienne de 1400 millions de kg, la part de STG est passée à 700 millions de kg.

La surabondance de thés principalement de la catégorie plus simple, du segment STG a conduit à une pression sur les moyennes des enchères, en particulier de la variété CTC, principalement consommés localement contrairement aux orthodoxes qui sont exportés. Dans le cas des enchères de thé du nord de l’Inde, l’augmentation des coûts a largement dépassé l’augmentation des prix, restant largement limitée à une moyenne de Rs 120. L’augmentation moyenne des prix entre 2012 et 2019 n’était que de 1,7% avant d’assister à un bond de 32% dans l’année civile 2020 sur le dos. de 12% de baisse de production. Mais le bénéfice d’exploitation avant amortissement et impôts (OPBDIT) est passé un peu au-dessus de 5 % au cours de l’exercice 21, contre un sommet de près de 15 % au cours des exercices 13 et 14. Les marges d’exploitation étaient supérieures à 10 % au cours de l’exercice 21, l’année considérée. être rémunérateur pour l’industrie du thé, bien qu’au cours des exercices 13 et 14, il ait régné à un sommet supérieur à 15 %, selon le rapport ICRA-Assocham.

Les flux de trésorerie insuffisants ont conduit les entreprises à tirer parti de leurs bilans, dégradant ainsi le profil de crédit des sociétés de thé. L’ICRA n’a effectué que sept rehaussements et 26 abaissements de notation au cours de la période FY13-FY 20, la majeure partie des abaissements se produisant entre FY18 et FY20. Au sein de la catégorie investissement, le pourcentage de notations de catégorie BBB est passé de 10 % à la fin mars 2012 à 50 % à la fin mars 2021. Le nombre d’entités notées dans la catégorie AA est passé de 4 à 1 en FY21. Exercice 2014. Certaines des entités précédemment mieux notées sont actuellement notées dans la catégorie non investment grade, selon le rapport ICRA-Assocham.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.