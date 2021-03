Les Grands Prix du Portugal et d’Espagne devraient être ouverts aux fans · .

Le Grand Prix du Portugal devrait être la première manche européenne du championnat du monde à laquelle les fans seront autorisés à assister.

Environ 4500 spectateurs ont assisté au Grand Prix de Bahreïn le week-end dernier, qui était ouvert uniquement à ceux qui ont été vaccinés contre Covid-19 ou qui se sont rétablis. Mais avec le virus toujours en plein essor en Europe, la prochaine manche du championnat du monde à Imola en Italie le 18 avril ne sera pas ouverte aux fans.

La prochaine course après cela, à Autodromo do Algarve le 2 mai, devrait être ouverte aux spectateurs, comme c’était le cas l’année dernière. . comprend que des dispositions seront mises en place pour effectuer des tests rapides sur tous les participants, qui devront fournir des informations personnelles à des fins de «test et traçabilité».

Les promoteurs du Grand Prix d’Espagne espèrent que le gouvernement confirmera que les fans pourront assister à leur course sur le Circuit de Catalunya une semaine plus tard. La manche espagnole de l’année dernière a été reportée de son créneau habituel de mai à août et s’est tenue à huis clos.

Les promoteurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan ont déjà confirmé que la course de cette année à Bakou le 6 juin sera fermée aux fans. D’autres événements du calendrier de la F1 2021 devraient confirmer les plans de participation des spectateurs plus tard dans l’année.

Avant Covid, le Grand Prix de Bahreïn a généralement vu une participation de plus de 30 000 personnes le jour de la course. Le directeur général du Circuit international de Bahreïn, Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, a déclaré à . qu’ils étaient satisfaits de leur taux de participation compte tenu des restrictions imposées à la participation, qui comprenaient également une limite d’âge minimum de 18 ans.

Bahreïn a accueilli les fans pour l’ouverture de la saison du week-end dernier « Nous essayions quelque chose de nouveau », a-t-il expliqué. «Tout le monde parle de« comment allons-nous revenir à la nouvelle normalité ». Il n’y a pas de réponse à cela.

«L’année dernière, nous voulions avoir des partisans, mais le gouvernement a dit que nous ouvrions la voie aux travailleurs de première ligne et à nos héros qui étaient occupés pendant cette période. Cette année ou cette fois-ci, ils ont dit que nous autoriserions les patients vaccinés et guéris et uniquement les résidents de Bahreïn.

«Donc, cela a limité le nombre, évidemment. Le marché s’est réduit à un très petit nombre de personnes vaccinées et qui s’étaient rétablies. Plus, [among] le vacciné il avait dix-huit ans et plus [only].

«Les années où nous avons fait cela, nous avons construit un événement familial avec le divertissement derrière la tribune principale et les jeux et tout ça. Nous savions donc que nous en avions un nombre limité. Cependant, nous avons continué avec le spectacle complet, toutes les activités là-bas. Rien n’était à l’intérieur, tout était à l’extérieur.

«Les chiffres que j’ai vus étaient, je pense, d’environ 4 500. De toute évidence, la tribune principale est de 10 000, avec la distance et tout le reste, c’est environ la moitié de cela. C’était donc un bon chiffre pour nous.

