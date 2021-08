Les grands projets d’Indian Railways pour l’avenir : trains Vande Bharat améliorés, nouveau modèle de réaménagement de la gare et plus encore

in

Le transporteur national a révisé le projet Vande Bharat, dans lequel les prochaines rames auront des spécifications techniques qui constituent une mise à niveau par rapport à l’ensemble Vande Bharat actuel, en termes de confort des passagers ainsi que de qualité de conduite.

Sous la direction du nouveau ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw, Indian Railways envisage de déployer de nouveaux trains Vande Bharat «Make in India», d’introduire un nouveau modèle de réaménagement des gares avec des acteurs privés, de prévoir des économies d’échelle dans le secteur du fret ainsi que des incursions sur le marché mondial avec la technologie indigène. Selon des responsables cités dans un rapport d’IE, sous Vaishnaw, le transporteur national a révisé le projet Vande Bharat, dans lequel les prochaines rames auront des spécifications techniques qui constituent une mise à niveau de l’ensemble Vande Bharat actuel, en termes de confort des passagers ainsi que de conduite. qualité. En outre, il est prévu d’exporter à l’échelle mondiale. L’Inde est le neuvième pays au monde à fabriquer des rames à 180 km/h et les trains Vande Bharat, aux prix actuels, sont comparativement moins chers que leurs homologues mondiaux.

Sous la direction du nouveau ministre des Chemins de fer, le projet de réaménagement de la gare est refondu en partenariat avec des acteurs privés. Selon les sources citées dans le rapport, le modèle de contrat de concession pourrait être refait pour les rendre plus attrayants pour les chemins de fer indiens ainsi que pour les acteurs privés. Pour faire fonctionner des trains de voyageurs privés, seuls deux acteurs se sont présentés dans le premier appel d’offres, et il a été décidé de remanier complètement le modèle pour un meilleur succès. En interne, il est dit qu’Indian Railways considère le résultat de l’appel d’offres pour les 12 clusters comme un « bon début ».

Pour les activités de fret, Indian Railways explore désormais un modèle afin de réduire les coûts de logistique, ainsi que de jouer avec ses propres tarifs de fret pour les rendre plus compétitifs. Un haut responsable a déclaré que d’ici 2024, Indian Railways visait à dépasser l’objectif et à atteindre peut-être 3 000 tonnes de marchandises transportées en un an, soit environ trois fois le volume transporté actuellement.

En outre, le transporteur national prévoit également de développer son propre système d’évitement des collisions ferroviaires et, pour commencer, de le déployer via des partenaires de fabrication indiens sur 10 000 kilomètres. La technologie rebaptisée “Kavach” sera une alternative efficace à la signalisation conventionnelle en cabine et améliorera le débit du réseau, selon les responsables. Le ministre des Chemins de fer a également ordonné l’exécution rapide du projet de corridor ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad, en particulier dans la partie du Gujarat où le processus d’acquisition des terres est plus ou moins achevé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.