Les grands projets que le casting de Dune aura déjà filmés avant la sortie de Dune

Ne lève pas les yeux (Timothee Chalamet)

L’écrivain / réalisateur Adam McKay a un talent impressionnant pour assembler des ensembles spectaculaires, et on pourrait affirmer qu’il a réuni le meilleur de lui-même pour le nouveau film Netflix Don’t Look Up. Le film, qui est déjà en post-production après le début du tournage en novembre dernier, est aussi étoilé que possible, avec un casting qui comprend Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Mark Rylance, Jonah Hill, Gina Gershon , Tyler Perry, Ron Perlman et bien d’autres. Oh, et aussi la star de Dune Timothée Chalamet

.