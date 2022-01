Les grands rêves d’Emmanuel Macron pour la présidence de l’UE « en danger » – Un initié du palais admet | Monde | Des nouvelles

Le président français souhaite une UE toujours plus intégrée avec la promotion de nouvelles politiques en matière de défense, de sécurité, de changement climatique et de fiscalité. Mais, alors qu’Omicron se propage rapidement à travers le bloc, les grands projets de M. Macron peuvent être « en danger », a admis un responsable de l’Elysée.

S’adressant à Politico, ils ont ajouté : « La chose importante à retenir est que dans cette situation sanitaire difficile, nous avons adopté une doctrine sanitaire.

« Nous sommes prudents. »

Les pays européens se demandent s’il faut contraindre les citoyens à se faire vacciner par le biais de mandats. L’Italie a rendu mercredi la vaccination COVID-19 obligatoire pour les personnes à partir de 50 ans, les enseignants et les agents de santé publique étant déjà obligés de se faire vacciner.

Mercredi, la France a enregistré un record de plus de 332 000 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, et 246 décès supplémentaires de COVID dans les hôpitaux.

Le Parlement français a approuvé jeudi les plans de M. Macron pour un laissez-passer vaccinal pour aider à freiner la propagation de la variante Omicron après un débat tumultueux suscité par les commentaires de Macron selon lesquels il voulait « faire chier » les non vaccinés.

Macron a déclaré au journal Le Parisien plus tôt cette semaine qu’il voulait rendre la vie de ceux qui refusaient le vaccin COVID-19 si compliquée en les expulsant des lieux publics qu’ils finiraient par se faire piquer.

Le langage grossier de Macron à peine trois mois avant une élection présidentielle était largement considéré comme un calcul politiquement calculé, exploitant une frustration croissante du public contre les non vaccinés.

Plus de 90 pour cent des plus de 12 ans ont reçu au moins deux doses, selon les données du gouvernement.

Le ministre de la Santé Olivier Veran a déclaré qu’un nombre record de personnes depuis le 1er octobre avait reçu une première injection mercredi après la publication des commentaires de Macron.

LIRE LA SUITE: La guerre civile de l’UE éclate alors que Bruxelles révise l’allocation de fonds à l’Espagne

Les législateurs de la chambre basse ont adopté un projet de loi, y compris le laissez-passer pour le vaccin, peu après 5 heures du matin après une séance d’une nuit entière par une marge de 214 à 93.

Beaucoup de ceux qui ont voté contre le projet de loi étaient d’extrême droite ou de gauche.

La législation ira au Sénat avant un vote final à l’Assemblée nationale.

Les Français doivent depuis plusieurs mois présenter soit une preuve de vaccination, soit un test COVID-19 négatif pour entrer dans des lieux tels que les cinémas et les cafés et utiliser les trains. Mais avec la flambée des infections aux variantes Delta et Omicron, le gouvernement a décidé d’abandonner l’option de test dans le nouveau projet de loi.

A NE PAS MANQUER :

Les élections françaises dans le chaos alors que la fureur éclate contre le fardeau de l’euro [INSIGHT]

La Pologne claque les portes de l’Europe FERMÉE [REACTION]

Brexit EN DIRECT: Truss s’entretient avec Coveney AUJOURD’HUI [LIVE BLOG]

Les règles de laissez-passer pour les vaccins s’appliqueront aux plus de 16 ans et non aux plus de 12 ans, comme le gouvernement l’avait initialement demandé.

Le plan a suscité de nombreuses critiques dans le pays. Et pour aggraver les choses, le président français a également été réprimandé par les dirigeants de l’opposition pour avoir attaché un grand drapeau de l’Union européenne à l’Arc de Triomphe à Paris la semaine dernière pour marquer le début des six mois de présidence française du bloc.

Le drapeau a été retiré dimanche après avoir suscité l’indignation des dirigeants d’extrême droite et de droite.

S’adressant à Politico, Sébastien Maillard, directeur du groupe de réflexion de l’Institut Jacques Delors, a déclaré : « S’il n’y avait pas eu l’épisode du drapeau, le début de la présidence française du Conseil de l’UE serait presque passé inaperçu en raison de la domination de cette vague de COVID. «

Le président Macron a déclaré qu’il souhaitait briguer un second mandat présidentiel aux élections d’avril, bien qu’il n’ait pas encore officiellement déclaré sa candidature.

Il a battu la leader du Rassemblement national Marine Le Pen en 2017 par 66 à 34 %.

La plupart des sondages montrent qu’il y aura une revanche entre les deux lors de la prochaine élection présidentielle, M. Macron devant gagner à nouveau, mais avec une marge plus mince.