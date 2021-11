Les grands signaux de jeu NFTS sont plus proches du grand public

Cet épisode est sponsorisé par Nexo.io.

Avec les NFT poursuivant leur avancée rapide dans la prise de conscience culturelle traditionnelle, quelle est la FOMO (peur de manquer) et quelle est la réalité ? Cette fois, Andreas M. Antonopoulos, Stephanie Murphy, Jonathan Mohan et Adam B. Levine discutent des lignes de bataille en évolution dans le monde naissant des NFT de jeu triple-A et si ces premières annonces sont un signal ou simplement du bruit.

Arts électroniquesUbisoftEpic GamesSteamXbox

Plus tard, les hôtes explorent le moment encore à venir où les mastodontes de l’édition de jeux sélectionnent la ou les blockchains qui seront leur couche NFT native. Sommes-nous prêts à répéter l’histoire de l’adoption par les entreprises ? Ou les jeux à gros budget deviendront-ils un nouveau facteur de différenciation, élevant de facto leurs partenaires choisis au statut de « titulaire » ?

Photo d’Igor Karimov sur Unsplash, modifiée par Speaking of Bitcoin