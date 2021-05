Les granules de l’Inde affectent des capex de Rs 1000 cr jusqu’à FY24

La société pharmaceutique prévoit d’investir environ Rs 180 crore sur un système de granulés à unités multiples blovks

La société pharmaceutique Granules India a alloué un capex d’environ Rs 1000 crore qu’elle vise à investir au cours des trois prochains exercices pour l’expansion des opérations, selon un haut responsable de la société. La société basée à Hyderabad prévoit d’investir dans une nouvelle usine de fabrication et dans l’expansion des capacités de production dans les usines existantes.

“Au cours de FY22, nous prévoyons de dépenser Rs 400 crore et le reste du Rs 600 crore est réparti sur FY23 et FY24”, a déclaré le président et directeur général de Granules India, Krishna Prasad Chigurupati, lors d’un appel d’un analyste. La société pharmaceutique prévoit d’investir environ Rs 180 crore sur un bloc MUPS (Multiple Units Pellet System), environ Rs 250 crore sur l’expansion de la capacité d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), Rs 320 crore sur une nouvelle usine de formulation et un autre Rs 30 crore sur l’expansion d’une installation près d’Hyderabad qui déploie du paracétamol et de la metformine, a-t-il noté.

«Et puis il y a les investissements de maintenance. C’est donc une rupture générale de ce que nous faisons. La visibilité est très claire et nous sommes très heureux d’investir tout cet argent. Et tout cela, comme je l’ai répété à maintes reprises, nous sommes très confiants de pouvoir respecter nos régularisations internes. Et je ne vois pas la nécessité d’une dette à l’avenir », a déclaré Chigurupati.

La société, qui fabrique plusieurs médicaments non brevetés, y compris le paracétamol, l’ibuprofène, la metformine et la guaifénésine à grande échelle pour les clients des marchés réglementés et du reste du monde, vise également à investir dans la gamme de Rs 150 crore sur les activités de R&D chaque an. «À l’avenir, nous prévoyons de dépenser environ un minimum de Rs 150 crore chaque année», a déclaré Priyanka Chigurupati, directrice exécutive de Granules India.

Scénario haussier de la demande, la société a déclaré qu’elle s’attend à une croissance de ses revenus de 15 à 20% pour l’exercice actuel par rapport à l’exercice 21. Les revenus de la société s’élevaient à Rs 3,238 crore pour l’exercice 2020-2021, tandis que son bénéfice net était de Rs 549 crore pour la période.

