Les graphiques AWS n’aliéneront pas les téléspectateurs de la Formule 1

Le directeur des systèmes de données de F1, Rob Smedley, est soucieux de ne pas s’aliéner les téléspectateurs de la Formule 1 avec l’intégration croissante des graphiques AWS.

Les graphiques AWS ont rejoint les feuilles de temps en direct dans le cadre de la couverture des données d’un week-end de course où les téléspectateurs reçoivent des informations sur des facteurs tels que les performances et l’état des pneus, les chances de dépassement dans les combats en tête-à-tête, les prévisions de qualification et de course, et bien plus .

L’utilité et l’efficacité de ces graphiques ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part d’une partie considérable de la communauté de la Formule 1 et l’on craint également que certaines des données de prédiction nuisent à l’expérience de visionnage si elles finissent par gâcher ce qui va se passer.

Mais Smedley est bien conscient de ces problèmes et de ces plaintes, et sait qu’un équilibre doit être trouvé pour que les graphiques AWS n’améliorent que le visionnage de la Formule 1 à la télévision et en streaming.

“Nous devons garder cette chose à un niveau où ce n’est pas une surcharge d’informations”, a déclaré Smedley à Motorsport.com.

« Où nous ne sommes pas un groupe d’ingénieurs discutant avec un groupe d’ingénieurs, ou un groupe d’ingénieurs discutant avec un groupe de scientifiques des données.

« Ensuite, il y aurait un petit groupe démographique de personnes qui apprécient alors la F1 qui en bénéficieront.

«Nous ne devons pas gâcher le danger du sport, car c’est pourquoi les gens se connectent.

« Si nous nous sommes tous assis là un dimanche matin et que nous disons : ” D’accord, nous avons ces modèles brillants, voici l’ordre de finition “, vous en aurez retiré tous les risques.

« Vous avez raconté l’histoire avant qu’elle n’arrive, et c’est assez fastidieux.

“Ce que ces graphiques devraient faire, c’est dire qu’il se passe quelque chose devant vous maintenant, mais attendez une minute, car il va se passer quelque chose dans 20 tours aussi.”

Smedley a également déclaré qu’il trouvait la critique des graphiques de performance des pneus particulièrement amusante, étant donné que ses anciens collègues des garages l’avaient contacté pour lui dire qu’ils étaient en fait assez précis.

« C’était assez intéressant en fait, car lorsque nous avons commencé cela, il y a eu beaucoup de commentaires : comment peuvent-ils faire ça, allez ? » dit Smedley.

“Mais ensuite, ce qui a commencé à se passer après que ces graphiques de performance des pneus ont commencé à s’afficher, et évidemment j’ai beaucoup de copains, et en particulier des copains techniques qui travaillent dans les équipes, j’ai commencé à recevoir pas mal de messages disant” Comment avez-vous fait ça alors ? Parce que quand on y repense, c’est assez exact !’

« Maintenant, ce n’est pas juste tout le temps, car cela ne peut pas être juste tout le temps, car aucun modèle n’est correct à 100 % du temps, sinon la Formule 1 serait un sport assez ennuyeux.

«Mais je pensais que c’était juste assez amusant. Et ce n’était pas seulement d’une seule équipe non plus. C’était des équipes que nous montrions où nous pensions que leurs pneus étaient, et quand ils ont obtenu les données et qu’ils sont revenus et les ont regardés, ils se sont dit « oh ouais, ce n’est pas si mal que ça ? »

