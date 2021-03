Les graphiques sont-ils tout cela? | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Bob Rinear, The International Forecaster:

La question est de savoir s’ils fonctionnent. Et la réponse est oui et non. Un graphique ne vous dira PAS ce qui va se passer demain. Quelle que soit la réputation d’un analyste technique, un graphique ne vous dit qu’une chose parfaitement, il vous dit ce qui s’est passé. Pas ce qui va se passer.

Je suis sûr que plusieurs d’entre vous gémissent et gémissent et disent des mots colorés sur moi. C’est bon, je les ai tous entendus. Mais le fait demeure, les graphiques vous montrent où une action a été, mais cela ne vous dit pas où elle va.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La cartographie des stocks est une «chose» depuis l’époque des samouraïs japonais. Au fil des siècles, des milliers de types de graphiques différents ont été créés et des dizaines de milliers d ‘«indicateurs». Graphiques boursiers linéaires, graphiques boursiers haut-bas Close Bar (HLC) Open High Low Close Bar graphiques boursiers (OHLC), graphiques chandeliers japonais, graphique boursier Volume au prix (VAP), graphiques boursiers EquiVolume, graphiques point et figure (P&F), marché Graphiques de stock de profil, etc., etc. etc.

La question est de savoir s’ils fonctionnent. Et la réponse est oui et non. Un graphique ne vous dira PAS ce qui va se passer demain. Quelle que soit la réputation d’un analyste technique, un graphique ne vous dit qu’une chose parfaitement, il vous dit ce qui s’est passé. Pas ce qui va se passer.

Je suis sûr que plusieurs d’entre vous gémissent et gémissent et disent des mots colorés sur moi. C’est bon, je les ai tous entendus. Mais le fait demeure, les graphiques vous montrent où une action a été, mais cela ne vous dit pas où elle va.

Alors Bob, cela signifie-t-il que vous ne les utilisez pas? Pas du tout, je les utilise tous les jours depuis plus de 30 ans. Eh bien, s’ils ne fonctionnent pas, pourquoi les utiliser? Parce que nous devons définir le «travail». Vous voyez, les graphiques vous donnent ABSOLUMENT une raison de SUGGÉRER qu’un mouvement vers le haut ou vers le bas est à venir, mais ils ne le garantissent pas.

Le problème, ce sont les NOUVELLES. Les nouvelles l’emportent sur les graphiques à chaque fois, sans faute. Vous avez tous vu cela se produire et si vous êtes dans ce jeu depuis plus d’un mois, vous en avez probablement été témoin. Une action a ce graphique parfait. Il s’est déplacé du bas à gauche vers le haut à droite dans une ligne ascendante parfaite. Les indicateurs que vous pourriez utiliser, tels que les moyennes mobiles, la stochastique, la MACD, etc. sont tous en parfait état. Vous avez donc raison de supposer que cela augmentera dans un proche avenir.

Mais que se passe-t-il si du jour au lendemain, la nouvelle arrive que leur bureau a été perquisitionné par le FBI pour activité frauduleuse? Ce stock va ouvrir le lendemain à la baisse, et selon le prix de l’action, il pourrait être en baisse de 10 dollars, 40 dollars, 100 ou plus. News Trumps les graphiques à chaque fois.

Maintenant, c’est un exemple extrême, mais vous pouvez projeter cela pour signifier toutes sortes de nouvelles. En d’autres termes, cette société pourrait ne rien faire de mal du tout, en fait, elle fonctionne comme une belle montre suisse. Le graphique est une chose de beauté, et vous supposez qu’il va plus haut. Mais la banque centrale européenne relève les taux du jour au lendemain. Sans faute en soi, ce graphique va s’effondrer le lendemain alors qu’ils vendent l’ensemble du marché.

Ainsi, bien que la création de graphiques soit en effet un outil très précieux, et que je fonde l’essentiel de mes transactions sur eux, il faut toujours se rendre compte qu’une mauvaise nouvelle fera exploser ce graphique. Cela se produit avec des actions uniques, et cela se produit également avec des indices entiers, cela dépend juste de la gravité de cette nouvelle.

Il y a de nombreuses années, j’ai réalisé que détenir une action au cours de sa publication de résultats était tout simplement trop dangereux. Je me souviens bien d’une conversation animée que j’ai eue avec un gars dans les années 90. Il détenait quelques centaines d’actions d’une action qui se portait bien, et il était prévu de publier ses bénéfices à 7h30 le lendemain matin. J’ai dit que « si c’était moi, je prendrais mes bénéfices ici et je ne les conserverais pas. » Il s’est agité et a dit ces mots exacts: «le marché sait tout, et il n’y a pas la moindre trace de problème dans ce graphique, s’ils devaient manquer, le graphique me le dirait.»

Alors bien sûr, le lendemain, ils ont raté de façon spectaculaire, et ce type cherchait un open, environ 16 dollars de moins. Tellement inférieur que non seulement tout son profit a disparu, il était rouge de 10 dollars.

Un tableau ne vous empêchera PAS, répétez-le, de ne pas vous éloigner d’une situation comme celle-là. De même, nous avons vu des entreprises avec un graphique parfait, faire une publication de résultats vraiment assez respectable, mais ensuite, pendant la conférence téléphonique, dire une petite chose qu’elles n’aimaient pas et «boum», un graphique parfait et tout.

Avec tout cela à l’esprit, avec le fait que les graphiques peuvent suggérer où les choses vont et TRÈS souvent, ils sont parfaits, nous les utilisons. Mais nous n’en suivons jamais aveuglément un. Il y a toujours des nouvelles qui se cachent, vous devez donc considérer l’ensemble de la situation économique.

Je trouve que mon meilleur graphique est de garder les choses simples. J’utilise des chandeliers. J’aime d’abord regarder une période de 6 mois. Pour les indicateurs, j’utilise la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours, l’EMA sur 21 jours, 50 jours et 200 jours. J’utilise MACD, j’utilise des stochastiques et souvent des bandes de Bollinger. C’est à peu près ça.

En savoir plus @ TheInternationalForecaster.com