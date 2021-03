Les graphiques suggèrent que Sensex, Nifty pourrait augmenter légèrement cette semaine à venir; œil sur les signaux mondiaux, campagne de vaccination

Sensex et Nifty ont été témoins d’une forte volatilité au cours des cinq dernières séances de trading et les montagnes russes les ont obligés à tanker 1,6% chacun. (Image: .)

Sensex et Nifty ont été témoins d’une forte volatilité au cours des cinq dernières séances de trading et les montagnes russes les ont obligés à tanker 1,6% chacun. Le Sensex de 30 actions se situe maintenant à 49 008 tandis que le Nifty 50 est à 14518. Les baissiers semblaient avoir le contrôle pendant une bonne partie de la semaine, car même les introductions en bourse très attendues qui ont fait leur inscription en bourse ont connu des séances de négociation initiales tièdes. Les signaux du marché mondial étaient faibles, la peur renouvelée des verrouillages jetant une ombre sur les perspectives économiques. Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont été des vendeurs nets de titres nationaux pendant cinq séances consécutives.

Les graphiques indiquent à l’envers

Les chartistes pensent qu’il y a une opportunité pour Nifty 50 de monter en flèche et de poursuivre sur la lancée observée vendredi. « Jeudi, le marché s’est arrêté sur une large zone de support et a formé une tendance haussière aujourd’hui, ce qui nous donne une indication que la semaine à venir pourrait être positive pour le marché », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. .

Nifty sur le graphique hebdomadaire a rebondi par rapport à la période hebdomadaire de 10 EMA cette semaine, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «La moyenne mobile est maintenant à 14 590 et le Nifty a fermé juste en dessous, comme à la clôture de la semaine. Auparavant, de telles violations à la baisse de cette EMA ont offert un fort rebond à la hausse au cours des semaines suivantes dans le passé », a-t-il ajouté.

Si l’indice parvient à franchir 14 700 et à se maintenir au-dessus, Nagaraj Shetti pense qu’il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle hausse. À la baisse, il surveille de près 14 400 à 14 350. Shrikant Chouhan, quant à lui, a déclaré que Nifty pouvait voir un niveau de 14 750 ou 14 900 jusqu’à ce qu’il atteigne 14 250.

Des défis fondamentaux demeurent

Sur le plan fondamental, des défis demeurent pour Dalal Street. L’Inde a été témoin d’une deuxième vague de pandémie de coronavirus et l’histoire a été la même dans le monde. Pendant ce temps, les investisseurs étrangers ont retiré de l’argent alors que les rendements montaient en flèche. «La stabilité du marché dépend du rythme de la vaccination et des résultats du quatrième trimestre qui devraient être positifs, compte tenu de la reprise de l’activité économique en janvier et février 2021», a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

L’Inde commencera à administrer des doses de vaccin à toutes les personnes de plus de 45 ans à partir du 1er avril, ce qui devrait augmenter le nombre de personnes vaccinées et aider à lutter contre la deuxième vague.

La semaine à venir sera raccourcie à seulement trois jours de sessions de trading. Jusqu’à présent cette année, nous avons assisté à deux semaines de négociation écourtées. Alors que la première semaine courte a vu le Sensex baisser de 4%, l’autre a vu l’indice s’échanger à plat avec un biais positif.

