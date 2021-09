Les graphiques suggèrent une cassure pour ces 2 actions ; Nifty doit franchir 17450 pour une hausse supplémentaire

Si Bank Nifty corrige pour une raison quelconque, cela devrait être considéré comme une opportunité d’achat. (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

Nifty 50 a été piégé dans une fourchette très étroite et a formé quatre petites bougies au cours des quatre dernières séances de bourse, ce qui peut être indiqué comme une formation de toupie ou une indécision sur la période quotidienne. Depuis le 28 juillet, l’indice de référence se négocie dans un modèle de canal haussier et continue de s’échanger dans une formation de plus haut plus haut plus bas. Le 6 septembre, les prix enregistrent leur plus haut niveau à vie de 17429 et sont plafonnés sous la bande supérieure du modèle de canal ascendant sur l’intervalle quotidien.

Les exportations de marchandises de l’Inde en août 2021 s’élevaient à 33,14 milliards USD, soit une augmentation de 45,17% par rapport à 22,83 milliards USD en août 2020 et une augmentation de 27,5% par rapport à 25,99 milliards USD en août 2019 : ministère du Commerce et de l’Industrie (soutien à l’économie).

Les actions en progression étaient plus nombreuses que celles en baisse de 957 à 728 et 70 ont terminé inchangées ; sur l’ESB, 1755 ont augmenté et 1281 ont baissé, tandis que 145 ont terminé inchangés sur le NSE. L’Inde VIX, qui mesure la volatilité implicite des options Nifty 50, a baissé de 3,24 % à 13,94.

Treize des 19 indicateurs sectoriels compilés par l’ESB ont terminé en hausse, menés par l’indice S&P BSE Telecom de plus de 2%. Les indices Power, Metal, Utilities, FMCG, IT et Basic Material ont également augmenté entre 0,6 et 1,2 %.

L’oscillateur Momentum RSI (14) est réglé dans une zone de surachat qui est au-dessus de 70 niveaux sur le graphique journalier. Chaque fois que l’indice ou une action est dans une course haussière et que l’indicateur montre un scénario de surachat, on peut s’attendre à une correction latérale dans le temps dans le compteur.

Le support du Nifty est placé dans la bande inférieure du modèle de canal ascendant qui est placé près des 17 000 niveaux sur la période quotidienne. La résistance est plafonnée sous la bande supérieure de la configuration et la cassure au-dessus de 17450 ouvrira les niveaux de la porte 17600 au cours des prochaines séances de bourse.

BANQUE NIFTY

Après une cassure au-dessus de sa configuration rectangulaire, Bank Nifty a très probablement terminé son retour près de son support de ligne de tendance sur la période quotidienne. Le concept de changement de polarité est observé à la jonction actuelle, car le niveau de résistance antérieur agit comme une zone de support immédiat pour l’indice bancaire.

L’indice bancaire continue de se négocier au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours sur le graphique journalier et sert de point d’ancrage pour l’indice. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit dans une plage très étendue entre 55 et 65 niveaux sur la période hebdomadaire indique la probabilité d’une cassure de la plage du côté supérieur.

Sur le graphique hebdomadaire, les prix se négocient au-dessus du support de la ligne de tendance inclinée vers le haut et une formation plus élevée plus élevée plus basse est bien intacte sur une période plus large. Bank Nifty pourrait assister à des achats à court terme après avoir subi une légère correction.

Même si Bank Nifty corrige pour une raison quelconque, cela devrait être considéré comme une opportunité d’achat.

Le support de Bank Nifty est placé près des niveaux 36100 – 36000 et la résistance haussière devrait être plafonnée près des niveaux 37500.

Banque Canara : ACHETER

CMP : Rs 157,50 | Objectif Rs 169 | Stop Loss Rs. 152

Retour 7%

L’action s’échangeait au sein du modèle de triangle symétrique au cours des six derniers mois dans une fourchette de 135 à 152 niveaux sur la période hebdomadaire. Canara Bank est sorti d’une configuration en triangle symétrique à 488 niveaux le 3 septembre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur la période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme. L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) affiche près de 60 niveaux, ce qui indique que la dynamique positive voudra continuer.

Container Corporation of India : ACHETER

CMP : Rs 743 | Objectif Rs 800 | Stop Loss Rs. 710

Rendement 7,70 %

Sur le graphique journalier, l’action a pris un support proche de sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours et a rebondi avec une confirmation de volume. CONCOR a donné une cassure inversée de la tête et des épaules sur l’intervalle quotidien le 2 septembre et les prix ont pu clôturer au-dessus de son support de ligne de cou. Il s’est maintenu près de son plus haut niveau de vie, ce qui confirme les forts sentiments positifs à moyen et long terme.

En raison du récent rallye intelligent, les prix ont pu clôturer au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 21 et 50 jours sur une échelle quotidienne. La majorité des indicateurs et des oscillateurs ont montré une divergence positive avec la formation la plus élevée sur le graphique journalier.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.