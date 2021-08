Les graphiques suggèrent une forte dynamique de ces deux actions ; Astucieux pour affronter la résistance à 16 700

Bank Nifty a continuellement sous-performé l’indice de référence sur toutes les périodes, ce qui est visible de l’indicateur de force relative (RS). (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

Ce fut une semaine très volatile où Nifty s’est négocié avec un sac mixte et a enregistré son plus haut niveau à vie de 16701,85 le 18 août et a formé un modèle de chandelier de couverture nuageuse sombre pendant la clôture et a continué sa vente et a confirmé la configuration du modèle baissier en fermant en dessous du modèle de couverture nuageuse sombre baissière lors de sa prochaine séance de bourse.

L’indice de référence a formé un modèle de chandelier harami baissier au cours de la période hebdomadaire aux niveaux les plus élevés de tous les temps, le modèle baissier sera confirmé lorsque les prix clôtureront en dessous du modèle harami. L’oscillateur Momentum RSI (14) a fortement chuté par rapport à ses niveaux de surachat et se situe actuellement à 65 niveaux avec un croisement baissier sur l’intervalle quotidien.

Le support immédiat du Nifty est placé près de 16200 niveaux et la résistance est arrimée à près de 16700 niveaux.

BANQUE NIFTY

Bank Nifty a été témoin d’une rupture de la ligne de tendance à la hausse le 20 août sur la période quotidienne. Sur le graphique hebdomadaire, les prix ont dérivé de plus de trois pour cent et ont clôturé en dessous de son support de ligne de tendance.

Les prix ont tenté à plusieurs reprises de briser les niveaux de résistance placés entre 36 300 et 36 400, mais n’ont pas réussi à franchir la bande supérieure de la ligne de tendance horizontale sur l’échelle quotidienne. Les prix ont dérivé en dessous de leurs moyennes mobiles exponentielles de 21 et 50 jours sur l’intervalle quotidien.

Bank Nifty a continuellement sous-performé l’indice de référence sur toutes les périodes, ce qui est visible de l’indicateur de force relative (RS). La majorité des indicateurs & oscillateur a indiqué une tendance négative pour l’indice bancaire.

L’indice bancaire a comblé son écart incontrôlable qui a été créé le 4 août en raison d’une ouverture d’écart. Actuellement, les prix se négocient au milieu de la configuration rectangulaire et la bande inférieure de la configuration est soutenue par une moyenne mobile exponentielle sur 100 jours.

Le support immédiat de la Bank Nifty est placé près de 34400 niveaux et la résistance est arrimée près de 36200 niveaux.

Sur le graphique journalier, AUROPHARMA a terminé le « modèle harmonique du crabe haussier » ; dont les coordonnées sont :

La jambe XA est de 797,30 à 1063,90

AB de 1063,90 à 917,75 (soit 61,80 % de la jambe XA),

Le segment BC est de 917,75 à 1013 (ce qui correspond à 61,80 % du segment AB) et

La jambe CD est comprise entre 1013 et 681,05 (soit une projection de 361,80 % de la jambe BC et un retracement de 161,80 % de la jambe XA).

L’oscillateur Momentum RSI (14) a atteint un niveau de survente proche de l’extrême (10) et un rebond brutal par rapport au niveau actuel ne peut être exclu. L’activité en volume a considérablement augmenté par rapport aux dernières séances de négociation, ce qui indique une expression d’accumulation dans les conditions de survente.

Sur la base des études techniques ci-dessus, nous pouvons estimer que le prix peut évoluer vers des niveaux plus élevés sur une courte période.

Bharti Airtel : ACHETER

CMP : Rs 613.70 | Objectif Rs 660

Stop Loss Rs 590 | Retour 07.50%

BHARTI AIRTEL a été témoin d’un retracement près de son support de ligne de tendance après la rupture d’une configuration en triangle sur la période hebdomadaire. Les prix ont reculé de 23,60 % par rapport à leur précédent sommet intermédiaire de 644 niveaux.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme. L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) affiche près de 60 niveaux, ce qui indique que la dynamique positive voudra continuer.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

