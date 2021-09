Les graphiques suggèrent une forte tendance haussière pour ces 2 actions ; ICICI Direct recommande d’acheter jusqu’à 12% de gains

Nifty 50 et BSE Sensex ont atteint de nouveaux sommets historiques et ne cherchent pas à ralentir. (Photo : REUTERS)

Nifty 50 et BSE Sensex ont atteint de nouveaux sommets historiques et ne cherchent pas à ralentir. Sensex est maintenant au-dessus de 60 000 points tandis que le Nifty 50 est plus proche de 18 000 que jamais auparavant. Au milieu de cette tendance à la hausse, les marchés au sens large ont participé avec des indices à petite et moyenne capitalisation reflétant les mouvements. Bank Nifty a également atteint de nouveaux records. Alors que les indices avancent en flèche, les analystes d’ICICI Direct ont sélectionné deux actions qui, selon eux, présentent de solides tendances techniques à la hausse ainsi que des fondamentaux solides garantissant un potentiel de hausse compris entre 10 et 12 %.

Société de développement et de financement du logement (HDFC) – Acheter

Objectif de prix – Rs 3 125

Le cours de l’action HDFC évoluait dans une fourchette après février de cette année avant de remonter plus tôt le mois dernier. “Le titre est sur le point de générer une cassure au-dessus de la fourchette des sept derniers mois et a récemment assisté à un retracement plus rapide du dernier segment en baisse alors que la correction de 24 semaines (Rs 2896-2380) est complètement retracée en seulement sept semaines, offrant ainsi de nouvelles possibilité d’entrée », a déclaré ICICI Direct. La société de courtage s’attend à ce que l’action évolue vers les niveaux de 3 125 Rs, se traduisant par une hausse de 10 % par rapport aux niveaux actuels.

Sur le front fondamental, a démontré des performances constantes en termes à la fois de croissance de l’entreprise et de qualité des actifs. «Nous pensons que la récente reprise de la demande de prêts individuels pour le logement est positive pour l’entreprise en tant que leader du marché. Nous restons positifs sur la visibilité des bénéfices compte tenu d’une bonne adéquation du capital, d’un faible coût de financement et donc de marges saines », a déclaré ICICI Direct. L’échange a été recommandé avec un délai de trois mois.

Phoenix Mills – Acheter

Prix ​​cible – Rs 1,085

Les actions du secteur immobilier se sont redressées au cours des dernières séances de bourse, surperformant également les indices de référence. ICICI Direct pense que Phoenix Mills est l’un des principaux bénéficiaires du retour à la normale de l’économie, voyant une configuration risque-rendement favorable pour une nouvelle entrée. “Le titre sort de la fourchette de consolidation de 20 mois grâce à un volume supérieur à la moyenne signalant une reprise de la tendance haussière structurelle”, a déclaré ICICI Direct. Ils ont ajouté qu’à l’avenir, le titre devrait se diriger vers un objectif de Rs 1 100 dans les mois à venir. On pense que la cassure de Phoneix Mills est bien soutenue par un volume important de plus de trois fois le volume moyen sur 50 semaines, mettant en évidence une plus grande participation dans le sens de la tendance. Le délai pour le commerce est de trois mois avec un potentiel de hausse de 12%.

Phoenix Mills développe et exploite des centres commerciaux en Inde. L’entreprise a vu l’entreprise être touchée par la pandémie de covid et les blocages qui en ont résulté. Cependant, une dynamique significative à court et moyen terme est attendue avec une augmentation des opérations de centres commerciaux à travers l’Inde, et une reprise en raison de la saison des fêtes. “Phoenix Mills reste un quasi-jeu dans l’histoire de la consommation de l’Inde, compte tenu de la qualité des actifs, du bilan sain et des plans d’expansion stratégiques”, a ajouté ICICI Direct.

