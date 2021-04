Les graphiques WTF de l’EV SPAC Hype Boom implosent de façon spectaculaire ⋆ .

par Wolf Richter, Wolf Street:

Se faire massacrer en marge de la bourse.

Nikola, l’une des startups les plus en vue de l’espace EV, est devenue publique au milieu d’un immense battage quand elle a été acquise par une SPAC cotée en bourse au début de 2020. Ses actions se sont ensuite multipliées par huit en un rien de temps, à 80 $ par action, pour former l’un des graphiques WTF les plus infâmes de la crise.

Mais aujourd’hui, les actions sont tombées en dessous du niveau de 10 $ auquel elles avaient été acquises, après avoir complètement dénoué ce fameux pic WTF. À ce jour, les actions ont chuté de 88% par rapport à ce pic et ont clôturé à 9,65 $ (données via YCharts):

Avec tous ces SPAC, il y a eu un énorme battage médiatique, impliquant souvent des célébrités. Mais lorsque le battage médiatique du SPAC a fusionné avec le battage médiatique de la start-up EV, les feux d’artifice ont été spectaculaires, comme avec Nikola qui s’est effondré au milieu d’une variété d’allégations de «tromperie». Dans la foulée, GM a réduit son accord très médiatisé avec Nikola, et tout cela ressemble maintenant à un mirage.

Le boom de la SPAC s’est déroulé plus largement, déroulant ainsi un autre graphique WTF spectaculaire de la crise, le Defiance Next Gen SPAC ETF. [SPAK], qui suit les SPAC avant et après leur fusion avec une société cible. L’ETF a plongé de 32% depuis le 16 février et est maintenant tombé en dessous de ce qu’il était lors de son lancement en octobre 2020:

Le battage médiatique de la startup EV graissé par le battage médiatique SPAC a produit ces résultats spectaculaires:

QuantumScape [QS], qui développe des batteries pour les véhicules électriques, a été acquis par un SPAC en août de l’année dernière, et les actions ont grimpé en flèche au moment WTF de 132 $, avant de s’effondrer de 77% à 30,60 $ aujourd’hui.

Canoo, une start-up EV qui a été acquise par un SPAC et qui opère maintenant sous le nom de [GOEV] s’est effondré de 69% par rapport à son pic WTF en décembre qui avait atteint un sommet intrajournalier de 24,90 $. Aujourd’hui, il a clôturé à 7,65 $.

Démarrage EV Lordstown Motors [RIDE], qui a été acquis par un SPAC à l’été 2020, est un autre graphique WTF qui a mal tourné, les actions s’étant effondrées de 71% par rapport au sommet de septembre, à 9,20 $ aujourd’hui, en dessous du prix auquel la SPAC a négocié avant d’acquérir Lordstwon.

Romeo Power [RMO], qui développe des batteries pour les véhicules électriques, s’est effondré de 81% par rapport à son pic WTF en décembre, pour clôturer aujourd’hui à 7,21 $ l’action. La société est maintenant mêlée à un procès pour fraude en valeurs mobilières pour obtenir le statut de recours collectif.

Flotte XL [XL], qui développe des systèmes d’entraînement EV pour les flottes, a été acquis par un SPAC à la fin de l’année dernière, puis a grimpé à un sommet WTF de 35 $ avant de s’effondrer de 82%, à 6,13 $ aujourd’hui.

Lucid Motors, qui entre en bourse via une fusion avec la SPAC Churchill Capital Corp IV, se négocie sous le symbole de la SPAC [CCIV]. Ces actions se sont maintenant effondrées de 71% par rapport au sommet du WTF en février de cette année.

Il y a un certain nombre d’autres startups de VE qui font actuellement la promotion du public alors qu’elles sont acquises par les SPAC.

Faraday Future est le plus tristement célèbre d’entre eux. La société a été fondée en 2014 par un entrepreneur chinois qui a déposé son bilan en 2019 aux États-Unis pour faire face à 3 milliards de dollars de dettes. La société, qui a tout échoué et n’a jamais vendu une seule voiture, prévoit d’entrer en bourse en étant acquise par la SPAC Property Solutions Acquisition Corp, pour une valorisation de 3,4 milliards de dollars.

En savoir plus @ WolfStreet.com