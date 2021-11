Les graphismes mis à jour de la trilogie sont excellents

Dites bonjour à mon ami visuellement amélioré !Image : Rockstar Games / Kotaku

Après avoir été lancé aujourd’hui sur les principales plates-formes, l’éditeur Rockstar Games a partagé une comparaison graphique pour Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Publiée par IGN, la vidéo parcourt les trois jeux remasterisés, soulignant la quantité de travail que le développeur Grove Street Games a consacré à la mise à jour des visuels de ces très vieux titres. Et honnêtement, c’est impressionnant, avec de nouveaux effets d’éclairage et des tons chair améliorés.

Lire la suite: Grand Theft Auto : la liste des morceaux de Trilogy Radio fuit, et il manque quelques classiques

Tout a l’air bien mieux dans la trilogie remasterisée. C’est évident dès le début de la vidéo, qui commence par montrer à quel point GTA III a changé. Les modèles de personnages semblent plus complets tandis que les actifs environnementaux, tels que les portes et les rails, semblent plus lisses et plus tridimensionnels. Les animations ont également été améliorées à tous les niveaux, comme en témoigne le bref montage de Vice City. Thomas « Tommy » Vercetti roule à moto à travers la ville et alors que la vidéo passe de l’édition originale à l’édition définitive, vous pouvez non seulement mieux voir le monde en mouvement, mais aussi assister à l’air qui souffle à travers la chemise de Tommy. Il semble beaucoup plus dynamique et réaliste qu’avant.

Je suis peut-être partial, mais certaines des meilleures améliorations semblent venir de San Andreas, en particulier en ce qui concerne les tons de peau. La mélanine dans la peau de Carl « CJ » Johnson apparaît enfin, alors qu’auparavant elle apparaissait sourde et grise. Cette dilution du teint est quelque chose que la peau noire rencontre généralement dans les jeux, et bien que je ne puisse pas dire avec certitude que c’est mieux sans réellement jouer au jeu, la vidéo semble mettre davantage l’accent sur les tons de peau précis.

Lire la suite: Les 10 pires missions de la trilogie classique de GTA

Cela ne veut pas dire que tout se passera sans accroc. Les choses ne se sont pas bien passées la dernière fois que Rockstar a réédité San Andreas en 2013, ces ports manquant plusieurs fonctionnalités et en proie à des bugs. Et il semblerait même que l’éditeur ait retiré quelques bangers de la tracklist du jeu. Dommage.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et 5, et Xbox One et Series X|S.