Les graves accusations de Junior contre son père

Le différend public entre Julio César Chavez Oui Julio César Chavez Junior, son fils, a ajouté dans les dernières heures un nouveau chapitre à partir des témoignages révélateurs du combattant de 35 ans lors d’un live Instagram, dans lequel il a précisé les raisons pour lesquelles il s’est séparé de son père et légende de la boxe mexicaine.

En plus de faire face à la séparation gênante d’avec sa femme, Mur de Frida, à présent Chavez Jr. subit la confrontation avec son père, qu’il accuse de l’avoir battu pour signer un contrat avec Bob arum, célèbre promoteur d’événements mondiaux de boxe.

« Parce que je voulais –Julio César Chavez, son père- signer avec Bob Arum .. Il a dit que le contrat était déjà sorti, que al haymon (également un promoteur) allait me voler. À la fin, il s’est lié d’amitié Al hymon et il a commencé à dire que je ne m’entraînais pas et que ceci et cela… Il m’a presque frappé pour ne pas avoir signé avec lui. Imaginez s’il l’avait écouté, mais ne l’avait pas reconnu. Il ne va jamais le dire, il fait attention à Frida (son ex-femme) », a-t-il commenté. Chavez Jr. devant les demandes répétées de ses partisans.

Julio César Chávez, ancien champion du monde des super-plumes, des poids légers et des super-légers

Tiers

Visiblement blessé par la situation familiale complexe qu’il traverse, Chavez Jr. Il continua son histoire et laissa son père sur une mauvaise voie : « Pourquoi ne vois-tu pas tes autres enfants ? Pourquoi ne vois-tu pas autour de toi, ne te vois-tu pas ? Parler mal de votre fils, c’est faux.

» Avec qui couche-tu, qu’est-ce que ça peut te dire sur moi, que peut-il te dire sur moi depuis que j’ai 16 ans pour toujours t’aider et maintenant tu dis que je suis ceci et cela… Si j’étais champion du monde après qu’ils m’aient mis au sol, me frappant, me giflant, voyant comment ils maltraitaient ma mère ou se saoulaient. Tout ce qui s’est passé et maintenant ils disent que j’ai tort ? Il suffit de me voir, de me voir si je me trompe ou si je dis quelque chose d’incohérent », a déploré le champion des poids moyens de l’époque du World Boxing Council (WBC).

Finalement, Chavez Jr. Il a dénoncé que les pires années de sa carrière dans la boxe étaient lorsqu’il était sous la tutelle de son père.

«Ils doivent me laisser travailler seul comme je le faisais dans le meilleur des cas. Je ne suis pas intéressé par ce qu’ils me disent, qu’ils veulent prendre soin de moi ou me sauver la vie. Pendant ces quatre années que j’étais là-bas, il n’y a rien eu pour me sauver la vie, ça a été mes pires années… », a-t-il clôturé.