Les Grizzlies de Memphis coupent Marc Gasol

15/09/2021

Le à 18:36 CEST

Jordi Pozo

Marc Gasol se rapproche de plus en plus du retour au basket espagnol. Les Grizzlis de Memphis, équipe à laquelle il a été échangé des Lakers de Los Angeles, ont annoncé ce mercredi via le service communication de la franchise avoir coupé le pivot espagnol, qui est actuellement sans équipement.

Le @memgrizz a annoncé aujourd’hui que l’équipe avait renoncé à Marc Gasol. Communiqué de presse ci-dessous. pic.twitter.com/HAgsu1HYBA – Grizzlies PR (@GrizzliesPR) 15 septembre 2021

Marc Gasol semble mettre un terme à sa carrière NBA après 891 matchs, au cours desquels il a en moyenne 14 points, 7,4 rebonds et 3,4 passes décisives, en plus d’avoir été trois fois All-Star, le meilleur défenseur de la saison 2012. – 2013 et champion NBA en 2019. Au cours des prochains jours ou semaines on connaîtra le sort de Marc Gasol, qui ne pointe pas vers la retraite mais oui pour revenir à ses origines et boucler un cycle glorieux en s’arrêtant au Bàsquet Girona.

Pour sa part, les Boston Celtics ont officialisé le transfert de Juancho Hernangómez, qui vient à la franchise verte des Memphis Grizzlies en échange de Kris Dunn, Carsen Edwards, et le droit d’échanger des choix de repêchage de deuxième tour en 2026. Les Celtics seront la troisième équipe de Juancho en NBA, après être passé par les Denver Nuggets et les Minnesota Timberwolves, et il espère s’imposer dans la rotation d’une équipe candidate pour affronter les tout-puissants Milwaukee Bucks dans la Conférence Est.