Les Grizzlies de Morant terminent les Warriors invaincus (101-104)

29/10/2021 à 12:08 CEST

Marc Escola

Le début de la NBA a rempli la ville de Memphis pour commencer à sourire une fois pour toutes. La jeune promesse Ja morant dirige le Grizzlis ces premières semaines et l’a encore démontré hier matin avec 30 points qui étaient encore une fois cruciaux pour vaincre Curry et ses compagnons. Les Grizzly de Memphis battu en prolongation (101-104) la franchise de État d’or, qui avait dans ‘Steph‘à son meilleur buteur (36 points) dans le Centre de poursuite de San Francisco.

Steph & Ja est tellement amusant. 🍿 @ JaMorant : 30 PTS, 5 AST, 4 STL, W @ StephenCurry30 : 36 PTS (7 15h), 8 AST pic.twitter.com/1nrDMedxVA – NBA (@NBA) 29 octobre 2021

Les Guerriers ils ont pris un bon départ quand Curry a éclaté avec 14 points pour prendre une avance de 37-20. Les Guerriers a tiré 5 sur 9 de la ligne de trois, tandis que le Grizzlis ses neuf tentatives ont échoué. Mais ils ont repris vie au milieu du deuxième quart sur une séquence de 19-8 pour réduire le déficit, malgré le Guerriers ils ont réussi à conserver leur avance à deux chiffres en menant 55-45 à la pause. Steph menait avec 22 à la mi-temps, tandis que Adams était le plus productif pour Grizzlis avec 12 points et six rebonds.

Le retour des « ours »

Fléau de Desmond et Ja morant a cherché le retour quand ils ont porté le score à quatre, avant Curry J’ai de nouveau actionné l’interrupteur, avec 14 points au troisième quart-temps. L’antagoniste du film, Morant a rapporté 18 points au troisième quart alors que Grizzlis ils tiraient de l’arrière 79-73 avec un quart à jouer.

Vols opportuns de Melton et une course de 8-0 a laissé le score à égalité (98-98) avec 7:19 restants. Le jeu a été réduit aux 2,1 dernières secondes. Curry il l’a récupéré pour lancer un tir qui a touché le rebord à la cloche finale. Déjà dans le prolongement, Morant s’est débarrassé de deux défenseurs dans un jeu individuel qui a laissé le duel face à la franchise de Tennessee (101-104) et a brisé la séquence de 4-0 de Curry et compagnie.

Morant contre Curry

Ja morant avait une réponse pour chaque séquence de notation de Stephen Curry, puisqu’il a ajouté 30 points, sept rebonds, cinq passes décisives et quatre interceptions. Fléau de Desmond il a poursuivi sa solide performance en début de saison avec 19 points, six rebonds et deux passes décisives. C’était bien aussi Jaren Jackson Jr., qui a ajouté 15 points et huit rebonds.

🗣️ @JaMorant (30 PTS) sur le retour en 19 points de @memgrizz et une éventuelle victoire en prolongation ! pic.twitter.com/2yW3JEmUP6 – NBA (@NBA) 29 octobre 2021

Les Grizzlis ils ont réussi à se consolider dans la section défensive, avec 17 interceptions et neuf blocs. Les derniers actes héroïques de Morant combinés à des arrêts opportuns du côté défensif ont donné Memphis une victoire en prolongation bien nécessaire pour ajouter 3-2 au classement et revivre le match de jouer de la saison dernière.

L’autre protagoniste de la fête, le ‘Chef’ Curry, tu as trouvé 7 triples sur 20 avec 36 points, sept rebonds et huit passes décisives. Andrew Wiggins a marqué 16 points avec quatre rebonds et Damion Lee a ajouté 14 points et six rebonds. À l’arrière, Draymond vert il a terminé avec quatre points, 12 rebonds, sept passes et cinq blocs.