Les Grizzlies éliminent les Spurs et attendent les Warriors dans le “ play-in ”

20/05/2021 à 09:16 CEST

L’attaquant Dillon Brooks a marqué 24 points ce mercredi et le centre lituanien Jonas Valanciunas a réalisé un double-double de 23 points et 23 rebonds au Memphis Grizzlies gagne 100-96 contre les San Antonio Spurs lors du premier match du tournoi de play-in de la Conférence Ouest.

La victoire maintient les Grizzlies en vie, qui se battront pour la huitième place en séries éliminatoires lors du troisième match de play-in avec les Golden State Warriors, qui ont perdu contre les Lakers de Los Angeles.

Le duel entre les Grizzlies, qui seront des visiteurs, et les Warriors se jouera vendredi. Memphis tente de briser une séquence de trois saisons consécutives sans place en séries éliminatoires, au même moment où le centre espagnol Marc Gasol et le meneur Mike Conley sont partis.

Le vainqueur du match affrontera l’Utah Jazz au premier tour des éliminatoires, qui a terminé avec le meilleur bilan de la Conférence Ouest et de la ligue.

Les Spurs avec leur défaite, ont été éliminés des “ playoffs ” pour la deuxième saison consécutive, dans ce qui a été un autre échec du projet de reconstruction de l’entraîneur vétéran Gregg Popovic.

Avec Brooks, qui a marqué huit buts décisifs au quatrième quart, et Valanciunas, qui a établi les meilleurs records individuels de sa saison, le meneur Ja Morant a également excellé dans l’attaque équilibrée des Grizzlies avec 20 points, six rebonds et six passes.

Alors que la puissance en avant Jaren Jackson Jr. il a atteint 10 points avec quatre rebonds et quatre passes, étant le quatrième joueur des Grizzlies, neuvième à la fin de la saison régulière, qui avait des nombres à deux chiffres.

Les avant-toits DeMar DeRozna et l’attaquant de puissance Rudy Gay, qui est sorti de la réserve, a mené les Spurs avec 20 points chacun, mais à la fin ils n’ont jamais pu obtenir les buts décisifs et les Grizzlies ont toujours eu le contrôle du tableau de bord.

Les Spurs, qui ont perdu le cinquième match consécutif à la fin de la saison, ont également eu le meneur Dejounte Murray comme le joueur le plus complet avec son cinquième triple-double avec 10 points, 13 rebonds et 11 passes.

Deux autres joueurs, l’attaquant Keldon Johnson et le centre autrichien Jacob Poeltl Ils ont contribué respectivement 11 et 10 points avec les Spurs, qui, à 6 minutes et 55 secondes de la fin, avaient le dernier avantage du match (79-80).

Puis Brooks a commencé sa séquence de but avec les Grizzlies et a repris la tête de l’équipe de Memphis (85-83) sans jamais abandonner le reste du parcours.

Les Grizzlies ont augmenté leur capacité de FedExForum à 40% et 7019 fans ont pu assister au premier match éliminatoire depuis la saison 2017. quand ils ont également affronté les Spurs.

Rappeur Al Kapone a joué à l’extérieur à la mi-temps et a été montré sur le tableau vidéo avec des fans se joignant à agiter des serviettes quand il a chanté «Whoop That Trick».

En cinq séries éliminatoires entre ces équipes, les Spurs ont balayé trois des quatre victoires remportées par San Antonio.

La seule victoire de Memphis dans la série est survenue en 2011 en tant que huitième tête de série, ce qui a été le début de sept saisons consécutives en séries éliminatoires pour les Grizzlies.

La prochaine génération des Grizzlies a pris le relais avec une liste qui était la deuxième plus jeune au début de cette saison, dirigée par Jackson Jr., le quatrième choix du repêchage universitaire en 2018, avec Morant, le deuxième plus jeune de 2019 et actuelle recrue de l’année de la NBA, qui espère atteindre les «éliminatoires».

Les Grizzlies menaient 38-19 après le premier quart-temps, mais Gay menait la séquence de 22-3 des Spurs et l’équipe de San Antonio a plongé dans le match pour aller à la mi-temps avec sept points de retard (56-49).

Les équipes ont marqué 16 points chacune dans le troisième et le duel a été fermé jusqu’au coup de sifflet final du klaxon.