Les grizzlies enfreignent la “ loi sur l’essence ”

L’attente est terminée: Memphis Grizzlies revient en séries éliminatoires de la NBA après une absence de trois ans. Ceux du Tennessee l’ont réalisé dans le jeu en, à la seconde: ils ont sorti le nouveau format avec une défaite contre les Trail Blazers, dans la bulle de Floride. Maintenant, ils ont riposté. Comme à l’époque, ils sont partis comme neuvième de l’Ouest. Mais cette fois, ils ont remporté deux matchs de haut niveau pour être en séries éliminatoires. D’abord, ils se sont débarrassés des Spurs de Gregg Popovich, qui enchaînent deux ans d’absence, les mêmes que les Warriors, victimes des Grizzlies dans un dernier match où ceux de la Baie étaient très favoris et avaient le facteur du terrain en leur faveur.

Mais les jeunes de Taylor Jenkins, un jeune entraîneur (36 ans) avec plus de dingue que de bruit (il fait un excellent travail et on parle très peu de lui), ont fait sauter les prévisions. Vient maintenant un duel avec le Jazz dans lequel les Grizzlies ont très peu d’options mais ils se battront sûrement aussi loin qu’ils le pourront. Ce sera les débuts en séries éliminatoires d’un projet qui subit une reconstruction beaucoup plus rapide que prévu, pratiquement express. Après avoir diffusé l’âge d’or du courage et de la mouture, des années étaient attendues dans l’atelier pour une franchise qui a cependant pris d’excellentes décisions dans le repêchage, soit avec des choix élevés (Ja Morant était numéro 2 et Jaren Jackson Jr, 4) ou beaucoup plus bas: En novembre dernier, ils ont manœuvré à merveille pour finir (ce n’était pas leur choix) avec Desmond Bane (numéro 30) et Xavier Tillman (35). Deux succès retentissants. Fini le temps où il manquait dramatiquement avec le géant Hasheem Thabeet, choisi numéro 2 au repêchage 2009, devant James Harden, Stephen Curry, DeMar DeRozan …

Le mérite de ces Grizzlies est énorme: selon la journaliste d’ESPN Rachel Nichols, c’est la plus jeune équipe d’âge moyen à avoir participé aux séries éliminatoires depuis l’OKC Thunder en 2011 avec le trio historique Kevin Durant-James Harden-Russell Westbrook. Le 6 juillet 2019, l’ère du courage, des années fabuleuses de compétitivité maximale et du basket à l’ancienne qui est tombé amoureux de la ville de Memphis, a été définitivement enterrée avec le transfert de Mike Conley à l’Utah Jazz. Le meneur, une légende des Grizzlies, affrontera désormais son ancienne équipe entre 2007 et 2019. Avant, le 7 février, sNous avons rompu le partenariat charismatique que le meneur a formé avec Marc Gasol, qui a été échangé aux Raptors de Toronto, où seulement quelques mois plus tard, il était champion de la NBA. Les Grizzlies avaient été exclus des séries éliminatoires 2018 et le soulagement générationnel était nécessaire après sept années consécutives en séries éliminatoires (2011-17), trois saisons de 50 victoires ou plus et une finale de l’Ouest. L’âge d’or, pour l’instant, de la franchise.

Et voici le fait curieux, rappelé par Hoopshype après le match contre les Warriors: ce sera la première fois que les Grizzlies, nés en 1995 (ils viennent de passer le quart de siècle), disputeront les séries éliminatoires sans Gasol sur leur alignement. Après six années infructueuses à Vancouver (d’où viennent les ours), ils ont déménagé à Memphis en 2001, avec une recrue Pau Gasol (numéro 3 de ce repêchage) dans leurs valises. Pau a été recrue de l’année et joueur de franchise de l’équipe qui, plus tard, a disputé trois saisons consécutives en séries éliminatoires (2004-06), toujours avec des éliminations au premier tour et sans gagner une partie (0-12 au total).

Après être resté à l’extérieur en 2007 et avec son cycle déjà terminé dans l’équipe, Pau a été échangé aux Lakers le 1er février 2008. A Los Angeles, il remporte ses deux bagues de championnat et le transfert, considéré à l’époque comme l’un des plus gros braquages ​​de l’histoire, n’a finalement pas été si grave car les Grizzlies ont reçu les droits de Marc, le frère de Pau qui avait été repêché par les Lakers (numéro 48 en 2007). Marc a fait le saut à l’été 2008 et a fini par être (trois fois étoile, défenseur de l’année …) l’un des piliers de cette équipe inoubliable: les Espagnols, Conley, Zach Randolph, Tony Allen … Maintenant, les Grizzlies reviennent en séries éliminatoires pour la dixième fois, cette fois sans Pau (dans les trois premiers) et Marc (dans les sept suivants). Temps nouveaux.