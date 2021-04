Les Grizzlies gagnent, l’Ouest brûle … et Luka Doncic sourit

En Occident, les choses sont en feu. La même chose se produit à la Conférence de l’Est, mais à un niveau toujours plus bas qui semblait vouloir émerger cette année mais qui n’a abouti à rien. La partie la plus faible de la NBA ne se rapproche toujours pas de celle qui appelle les coups, une tendance qui est devenue une tradition depuis le départ à la retraite de Michael Jordan jusqu’à aujourd’hui. Et, avec ce qui s’est passé en NBA dimanche cette semaine dernière, c’est confirmé: les Jazz, de l’Ouest, sont la première équipe à se qualifier mathématiquement pour les plaoffs cette saison. Un symptôme d’un problème qui vient de loin et qui n’arrive pas à rendre équidistante la force des deux côtés des Etats-Unis en matière de basket. Peu importe si, cette saison, la tête de série (les Nets, bien sûr), est à l’Est. La qualification pour la finale par équipe de Salt Lake City n’est qu’une des innombrables conséquences collatérales qui a eu la confrontation entre les Blazers et les Grizzlies dans l’Oregon. L’autre, bien sûr, favorise les Mavericks de Luka Doncic, qui restent à une sixième place inattendue d’une manière dont le mérite est légèrement remis en question, plus à cause de l’inaptitude rivale qu’à cause de leurs propres exploits. Mais ils sont là, après tout. Ce n’est pas peu.

Avec les résultats de ce soir, les Mavs ont un match d’avance sur Portland, qui est actuellement en septième position. Les Texans éviteraient, de cette manière, un play-in auquel personne ne veut jouer et cela oblige toutes les équipes à rester en forme plus longtemps que nécessaire dans un calendrier déjà extrêmement condensé. Les Blazers s’enfoncent peu à peu dans des endroits inattendus, ils ne trouvent pas de régularité et sont voués à une autre saison qui est le keynote d’un digne projet qui ne mène nulle part: un palmarès positif en saison régulière et une élimination au premier tour de la éliminatoires. Le sentiment qu’en 2019, ils ont atteint leur plafond avec la finale de l’Ouest (pour le tirage au sort facile, avec Thunder et Nuggets dans les deux premiers tours) est accentuée au fil des saisons et ils continuent d’exploiter Lillard et de transformer McCollum en un gars cool, sans se concentrer sur un aspect défensif dans lequel ils sont totalement engloutis, et qui a renforcé une équipe (avec Carmelo, Kanter) qui vit pour et attaquer. Unique et exclusif.

Contre les Grizzlies, ils se sont retrouvés face à face avec une équipe mieux organisée, très bien travaillée (l’énorme Taylor Jenkins et la culture qu’il crée) et qui mérite et veut se qualifier pour des séries éliminatoires qui l’an dernier ont été perdues à cause du coronavirus. , ce qui nous a tant pris et qui a laissé Memphis sans phase finale. Fueron los Blazres, precisamente, los que les eliminaron en ese play-in que la NBA se inventó y ha rentabilizado este año añadiendo dos equipos a esa especie de previa para llegar a los playoffs, una que da oportunidades a todos y se las quita a presque tous. Contre Portland, les Grizzlies ont pris leur revanche avec 28 points et 8 rebonds de Ja Morant (29,8 + 6,8 + 8 lors des quatre derniers matchs), 21 autres points (avec 10) de ce héros sous-estimé appelé Jonas Valanciunas et jusqu’à cinq joueurs. plus de dix points. Les Grizzlies ont basé leur victoire sur le rebond (54) et leur bon pourcentage de 3 points (12 sur 23, plus de 50%). Et dans un avantage constant qu’ils ont obtenu en première mi-temps et qu’ils ont su gérer quand leurs rivaux se pressaient le plus, surtout dans le dernier quart-temps.

Dans les Blazers, la chose décisive a été le mauvais jeu de Damian Lillard. Le meneur vedette de l’équipe de l’Oregon est passé à 23 points avec des pourcentages de tir horribles: 8 sur 27 (moins de 30%) avec 4 sur 10 en triple harcelés par la défense rivale et avec seulement 5 passes décisives, incapable de trouver ses compagnons et de mettre sa poupée, si infaillible, au diapason. McCollum est allé à 27 points et Nurkic a tenu son équipe sous les tableaux avec 16 points et 19 rebonds, qu’il a arrondi avec 5 passes décisives. Carmelo, pour sa part, a obtenu quatre triplés consécutifs pour tenter le retour, mais il est resté là. Bref, ce fut une tentative frustrée et un mauvais moment pour une équipe qui semblait impensable de jouer le play-in mais qui descend progressivement et connaît sa cinquième défaite consécutive et la septième lors des huit derniers matchs. En d’autres termes, des problèmes. Et une conférence occidentale qui place les Grizzlies en huitième position et avec de nombreux prétendants pour quelques postes. Une vraie bataille qui peut se transformer en guerre. Énorme.