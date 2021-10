Les Grizzlies gagnent sans Aldama et Willy ne joue plus avec les pélicans

Quelque chose d’excitant se prépare dans le Tennessee aux mains de certains Grizzly de Memphis aussi coloré que compétitif. La maturité de Ja Morant atteint son apogée cette saison et déjà dans le duel contre Clippers de Los Angeles qui a gagné 114-120 a montré son niveau avec 28 points et 8 passes décisives. La performance de Steven Adams et Jaren Jackson Jr, un grand couple intérieur qui laisse de côté les opportunités pour Santi Aldama. Il ne profite pas non plus de minutes Willy Hernangómez au Pélicans de la Nouvelle-Orléans, équipe qui a enchaîné sa troisième défaite malgré les 30 points de Brandon Ingram. Ils sont tombés 96-89 à certains Loups des bois du Minnesota très inspiré avec son Big 3 particulier.

