Les Grizzlies n’arrêtent pas de gagner

Une très bonne équipe gagne beaucoup de matchs. C’est une évidence. Mais surtout, il remporte beaucoup de matchs qu’il pourrait (ou même devrait) perdre. Les Grizzlies de Memphis sont, à tous égards, une très bonne équipe. La question est de savoir si c’est une grande équipe et il semble de plus en plus téméraire de dire non. A LA, ils ont commencé leur doublé dos à dos (hier Clippers, aujourd’hui Lakers) avec une victoire confortable (108-123) qui est venue sans son entraîneur Taylor Jenkins, sur les protocoles COVID, et sans sa star, Ja Morant, absente pour cause d’inconfort musculaire. Sans Steven Adams ou Kyle Anderson. Et pendant la majeure partie du match sans Dillon Brooks qui a été blessé, un problème de cheville d’apparence moche.

Il est vrai qu’en face se trouvaient quelques Clippers ravagés par les absences, qui continuent de pleurer (bien sûr) sans Kawhi Leonard ou Paul George : maintenant 19-21, quatre défaites en cinq matchs et neuvième dans un Ouest dans lequel, c’est de la chance pour eux, personne ne serre trop par derrière. Mais le fait est que, quelles que soient les circonstances, les Grizzlies continuent. Ils prennent des jeux, ils gagnent : 27-14 en milieu de parcours, rythme de 54 victoires et son meilleur moment à ce stade depuis la saison 2014-15. Le bon vieux temps du grain et de la mouture. Comme alors, ils ont maintenant huit victoires d’affilée. S’ils battent les Lakers aujourd’hui, ce sera neuf pour la première fois de leur histoire. Ils ont battu les Lakers eux-mêmes, les Nets, les Suns et les Cavaliers dans cette section. Et, de manière très significative, ils ont cessé de regarder en arrière (les Mavs sont cinquième à cinq matchs) et se sont penchés sur les trois grands : les Jazz sont à un an et demi, les Warriors à trois et demi. Et ils sont plus proches des Suns, la meilleure équipe de NBA, que de ces Mavs qui sont leur poursuivant immédiat.

Les Grizzlies ont les jambes fraîches des jeunes sans les pénalités compétitives que les jeunes portent souvent. C’est comme une équipe de jeunes vétérans, cavec une chimie prête à l’emploi et une profondeur trompeuse. Sans Morant et quasiment sans Brooks, ils ont écrasé les Clippers (de 44-34 à 56-66 dans le dernier virage du deuxième quart) Desmond Bane, qui est au niveau des étoiles (23 points, 7 rebonds, 4 passes) et un Jaren Jackson Jr (26 points, 8 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 5 contres) qui a servi de rassembleur, a beaucoup joué en pur centre sans Adams, a signé l’un de ses matchs les plus complets de la saison et a montré que , peut-être, il fait définitivement irruption dans le joueur que certains pensaient qu’il ne serait jamais.

Le reste a été mis par Tyus Jones (un meneur sous-estimé : 18 + 5 + 5), Melton, Clarke (18 + 15, excellent à côté de Jackson Jr) et aussi Santi Aldama, dans la rotation intérieure et avec 7 points en 20 minutes. Sans heurter le rythme de son équipe, ce qui n’est pas peu. Sans réponses dès qu’ils ont arrêté de tirer de l’extérieur (36-16 en points dans la peinture à la mi-temps) et avec trop de défaites, les Clippers ont abandonné malgré 29 points et 8 rebonds de Marcus Morris et 18 de Reggie Jackson. C’est à leur tour, dans leurs petits habits, de gratter ça et là quelques victoires en attendant la cavalerie. Loin, désormais, de l’état de plein bonheur des Grizzlies, qui affrontent aujourd’hui des Lakers eux aussi en crue. Personne ne l’aurait dit il y a quelques semaines, mais cela laisse présager un grand match.