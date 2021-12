Les Grizzlies ont battu le Thunder de 73 points et battu le record de la NBA

03/12/2021 à 07:11 CET

. / Los Angeles

Les Grizzlies de Memphis ont battu le Thunder d’Oklahoma City jeudi par 73 points (152-79), une différence gigantesque et historique dans le score qui suppose une nouvel enregistrement en NBA. Jusqu’à présent, la plus grande marge dans un match de la NBA était lors d’un match du 17 décembre 1991 au cours duquel les Cleveland Cavaliers ont détruit le Miami Heat par 68 points (148-80).

Les Grizzlies (12-10), dans lesquels joue l’Espagnol Santi Aldama, ont dépassé cette marque lors d’une soirée parfaite au cours de laquelle ils ont désintégré le Thunder (6-16), qui est l’une des pires équipes jusqu’à présent cette saison. Aldama a rejoint cette soirée historique des Grizzlies avec sa meilleure performance depuis son arrivée en NBA. La recrue espagnole était le troisième meilleur buteur de son équipe et a joué 28 minutes au cours desquelles il a réalisé un double-double de 18 points (8 sur 16 au tir), 10 rebonds, 3 passes décisives, un vol et un plug.

Les statistiques à la fin du match reflétaient l’ampleur de la raclée des Memphis. Neuf joueurs des Grizzlies ont dépassé les 10 points avec Jaren Jackson Jr. comme meilleur buteur avec 27. L’équipe à domicile a fait preuve de précision avec 62,5% de précision dans les buts sur le terrain et 52,8% dans les triples (19 sur 36). En revanche, le Thunder n’a réalisé que 32,9% de ses tirs et 28,9% de ses tentatives à 3 points (11 sur 38). Les Grizzlies ont délivré 41 passes décisives (le Thunder seulement 14), capturé 53 rebonds (leurs rivaux seulement 26) et volé 16 ballons (les visiteurs en ont récupéré 2). En effet, l’équipe de Memphis a battu plusieurs records de franchise : plus grande différence dans une victoire, plus de points, plus de points des joueurs de banc, aides, pourcentage de paniers, plus grand avantage lors d’un match et meilleur +/- (les points en faveur moins les points contre dans le temps pendant lequel un joueur donné est sur le terrain), que Santi Aldama détient désormais avec 52.

A la pause, l’avantage local était déjà 72-36 et la différence maximale que les Grizzlies ont obtenue tout au long du duel était déjà de 78 points au quatrième quart. Le jeu marque également le record des Grizzlies pour les points dans un match dans l’histoire de la franchise. Curieusement, les Memphis n’ont pas compté sur cette soirée pour se souvenir de leur star, Ja Morant, qui n’a pas joué pour cause de blessure.

Dans le Thunder, l’Argentin Gabriel Deck, qui a eu très peu d’occasions cette saison, a subi cette défaite pour les livres d’histoire à la première personne. Deck a contribué 4 points (2 sur 5 tirs), 2 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes pour Oklahoma City.