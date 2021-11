Les Grizzlies reçoivent de bonnes nouvelles et travaillent une autre

Les Kings ne se sont pas montrés de la même manière à domicile contre les Grizzlies qu’ils l’ont fait lorsqu’ils ont quitté le Staples Center il y a quelques nuits. L’équipe de Sacramento n’était pas au niveau de sa rivale à Memphis et a laissé ses rêves pour une autre fois. Toujours sans Barnes et Holmes mais aussi sans Harkless, pour qui ils sont déjà trois hors-jeu habituels, l’équipe qui dirige de façon circonstancielle Alvin Gentry n’a pas touché le panier pendant la majeure partie du match et a donné à son adversaire trop d’options à ajouter et à ajouter.

Les 128-101 Celui qui a finalement été atteint est la preuve qu’il n’y avait pas de compétitivité au même niveau dans FedEx Forum. Les Grizzlies ont remporté les trois premiers quarts par treize, onze et huit points, respectivement.

Les Grizzlies ont également pu annoncer de bonnes nouvelles. Ja Morant a subi des examens plus approfondis sur son genou blessé, plus longtemps que lorsqu’il a été annoncé qu’il s’agissait d’une entorse, et une blessure grave a été exclue. Taylor Jenkins l’a annoncé lors de la conférence de presse post-victoire. Le meneur, l’âme de cette équipe, sera absent pendant environ deux semaines, mais le problème ne devrait pas continuer à partir de là. Sans leur étoile, ils ont réalisé un premier triomphe qui fait le bilan entre les victoires et les défaites égal à dix.

Dans les premières mesures, les Kings se sont appuyés sur l’expérience de Tristan Thompson pour construire des jeux, soit avec des blocages pour les tirs extérieurs, soit avec lui pour résoudre. Ils n’ont pu ajouter que plus de la moitié des points des Grizzlies. La différence était dans le succès, bien sûr, les locaux ont obtenu les tirs extérieurs et ils ont également mieux pénétré et couru. Plus de cœur et, en plus, plus de pouls dans les poignets. Buddy Hield essayer de s’échauffer était une bonne chose, mais ils avaient déjà dix ans de moins. Dès la deuxième période, les Californiens reculaient et pas précisément pour défendre, l’esprit tombait et ils laissaient plus de vides en défense à travers lesquels se faufilaient les rivaux. Le maximum était de 37 points en troisième période. Il y a eu des minutes pour tout le monde et l’Espagnol Santi Aldama en a profité dix, dans lesquelles il a mis deux bons contres en plus de 3 points et 3 rebonds.