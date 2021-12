Les Grizzlies reviennent aux Lakers grâce au jeu spectaculaire de Morant

30/12/2021 à 06:01 CET

Consolidé comme l’une des révélations de la saison en NBA, Les Grizzly de Memphis réalisé ce mercredi une belle remontée contre Les Lakers de Los Angeles (104-99) grâce à un fantastique Ja Morant, qui soumis à James Lebron dans un duel individuel de style.

Morant, 22 ans, a marqué 41 points (6 sur 7 en triple) et 10 rebonds, tandis que James, qui aura 37 ans jeudi, a caressé le triple-double avec 37 points, 13 rebonds et 7 passes décisives.

Avec 8 3 points, LeBron a égalé sa meilleure marque de tir de trois dans un match.

Cependant, « King James » n’a pas été inspiré par la possession décisive du match, lorsque les Lakers ont tâtonné avec 24 secondes à jouer et 3 à terre au tableau de bord.

Les Grizzlies étaient en remorque au cours des trois premiers quarts contre des Lakers très compacts et polyvalents, mais ils n’ont pas perdu la foi et ils ont réussi à renverser la vapeur dans la dernière ligne droite.

Desmond Bane (20 points) et Jaren Jackson Jr. (15 points) ont escorté Morant dans les Grizzlies tandis que Russell Westbrook a signé son troisième triple-double consécutif pour les Lakers avec 16 points, 10 rebonds et 12 passes décisives.

Face aux sourires de ceux de Memphis, qui occupent la quatrième position à l’Ouest (22-14), les Lakers ne lèvent toujours pas la tête et ils continuent très loin du sommet de leur conférence (17-19).

Lebron frappe…

LeBron James a fait la une des journaux mardi contre les Houston Rockets pour deux raisons : a dépassé les 36 000 points marqués dans sa carrière (le troisième joueur à le faire) et était étonnamment parmi les cinq premiers des cinq de départ.

Le triple-double de James a été la clé hier dans la victoire des Lakers, mais Contre les Grizzlies, il a endossé un rôle très différent : tireur d’élite du périmètre.

Pas de ratés au premier quart, James a ajouté 11 points (dont trois triples) pour modeler une grande mise en scène des violets et or.

La star des Lakers avait déjà eu le soutien d’acteurs comme Avery Bradley Grizzlies ternes dans lesquels seuls Ja Morant et Desmond Bane ont joué à leur niveau habituel (23-30).

Le banc des Angelenos a maintenu la barre haute pendant les minutes de repos de James, qui, après son retour à l’action, va oublié de pousser le sien contre des Grizzlies vraiment malavisés et imprudents (27-39 avec 8,25 à la mi-temps)

La différence dans le succès extérieur était une dalle inabordable pour les habitants : en première mi-temps, ils n’ont réussi que 2 sur 14 en triple.

Mais un Morant presque téméraire dans ses pénétrations (16 points à la mi-temps) a répondu au défi de James et a maintenu le match dans une marge gérable (48-54).

… et Morant s’installe

Russell Westbrook, qui avait déjà excellé en première mi-temps en tant qu’assistant, a poursuivi fournir à ses coéquipiers pour distancer à nouveau les Lakers (56-66 en l’absence de 7,55).

Malik Monk de l’extérieur, Dwight Howard de l’intérieur et intensité défensive C’était trop pour certains Grizzlies qui n’arrêtaient pas non plus de souffrir d’un James qui les écrasait du triple (66-78 avec 4,47 au compteur).

Quelque peu mal placée, l’équipe locale semblait avoir toujours un pas de retard sur ses rivaux

Cependant, les Grizzlies, dans une tendance constante de la nuit, ils ont à nouveau profité de la pause de James pour se rapprocher dangereusement du tableau de bord grâce à un triplé sur la corne de Morant (78-83).

C’est alors que l’heure de Memphis est arrivée.

Entre le fermoir du troisième quart et le début du dernier, les Grizzlies ont un pointage de 13-0 égaliser le match (83-83).

Bane s’avança, les Lakers perdirent le nord et les grizzlis ont pris l’avantage pour la première fois depuis le premier quart-temps (93-92 avec 6,50 à jouer), mais le meilleur du spectacle de Morant manquait toujours.

Insaisissable et infatigable Morant a volé la vedette à James et a mené les Grizzlies à 3 points à la dernière minute, un mince avantage que les Lakers ne savaient plus couper car ils gaspillaient la possession pour forcer les prolongations.