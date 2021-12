Les Grizzlies semblent prêts à rivaliser, avec Ja Morant ou non

Il existe une règle empirique assez utile pour déterminer la légitimité d’un concurrent de la NBA : si vous êtes dans ou près du top 10 des points marqués par possession et des points autorisés par possession, vous pouvez raisonnablement espérer atteindre la finale de la NBA.

Ce n’est pas un bâton de mesure parfait; de temps en temps, une équipe à bascule comme les Shaq-Kobe Lakers ou les Cavs de la deuxième ère LeBron apparaîtra comme l’exception. Mais en général, les équipes qui augmentent systématiquement les performances des deux côtés du terrain ont tendance à accumuler de nombreuses victoires en saison régulière, ce qui signifie des têtes de série plus élevées et un avantage sur le terrain. Et les alignements plus équilibrés ont de meilleures chances de résister aux sorts de mauvais jeu que ceux qui sont principalement orientés vers l’attaque ou la défense. Ce n’est donc pas un hasard si, sur les sept équipes les plus favorisées par les rabatteurs de Vegas pour soulever le trophée Larry O’Brien à la fin de la saison, six – les Nets, Warriors, Bucks, Suns, Jazz et Heat – se classent dans le top 10 en efficacité à la fois offensive et défensive. (Le septième, les Lakers en bagarre, ont actuellement une note nette négative, mais ils ont aussi LeBron James et Anthony Davis, donc : toujours parmi les favoris.)

Au début de la saison, personne ne s’attendait à ce que les Grizzlies – une jeune équipe qui a bâti son apparence de jeu en 2020 en faisant les séries éliminatoires au printemps dernier et en perdant contre le Jazz en cinq matchs – soient l’une de ces équipes bidirectionnelles du top 10. . Et, dans l’état actuel des choses, ils ne le sont pas ; ils entrent dans le jeu de vendredi classé cinquième en attaque et 17e en défense. Mais Memphis a été l’une de ces équipes au cours des deux dernières semaines et demie, écrasant ses adversaires par un monstrueux 18,2 points pour 100 possessions sans temps de récupération au cours d’une séquence scintillante qui a compté neuf victoires au cours des 10 derniers matchs… tandis que, fait intéressant assez, sans Ja Morant.

Le meneur de jeu de la franchise a explosé hors des portes cette saison, pulvérisant ses adversaires dans la peinture, perçant des tireurs à 3 points et cherchant à être sur la bonne voie pour sa première sélection All-Star. Malgré l’héroïsme du gardien de troisième année, les Grizzlies ont trébuché sur un départ de 9-10, en grande partie grâce à une défense de fromage suisse qui a permis une poignée d’éruptions laides.

Lorsque Morant est tombé fin novembre avec une blessure au genou gauche (qui, heureusement, n’était pas aussi grave qu’il n’y paraissait), il semblait que Memphis était sur le point d’avoir de gros problèmes. Au lieu de cela, comme ils l’ont fait la saison dernière, les Grizzlies se sont reconfigurés à la volée, s’appuyant sur leur profondeur considérable pour rester à flot sans Morant. Cependant, ils ont fait bien plus que de l’eau stagnante, devenant l’unique possession de la quatrième place de la Conférence Ouest et se cimentant comme une équipe avec laquelle il faut compter.

L’entraîneur-chef Taylor Jenkins savait qu’il pouvait compter sur Tyus Jones, l’un des meilleurs meneurs de jeu de la ligue, pour maintenir une main ferme caractéristique dans un rôle accru – il totalise en moyenne 6,4 passes décisives en 30,4 minutes par match, avec plus d’interceptions (1,5) que de revirements (1,3), mais il savait aussi qu’aucun joueur ne pourrait remplacer les 24,1 points de Morant par match. Il a donc démocratisé l’attaque, confiant aux autres membres de la rotation de Memphis quelques touches supplémentaires et un peu plus de responsabilités. Jusqu’à présent, tout va bien: sept Grizzlies marquent en moyenne plus de neuf points par match au cours des 10 matchs, dirigés par Jaren Jackson Jr. (secouant son démarrage lent à hauteur de 19,8 points sur un tir réel de 0,597), Dillon Brooks (18,4 points et un record d’équipe de 9,2 conduits au panier par match) et le deuxième étudiant florissant Desmond Bane (17,7 points, une flambée de 47% sur une fourchette de 3 points sur plus de huit tentatives par 36 minutes).

Mais tandis que les contributions accrues des partants et des réserves (bienvenue dans la rotation, Kyle Anderson et John Konchar!) Une équipe qui était la dernière en points alloués par possession en 19 matchs s’est métamorphosée en numéro un de la ligue. 1 défense – une édition encore plus grouillante du moteur générateur de chiffre d’affaires qu’elle était la saison dernière :

Griffes et crocs en défense

Segment de saison Vols par jeu Blocs par jeu Déflexions par jeu Taux de rotation de l’adversaire Note défensive Segment de saison Vols par jeu Blocs par jeu Déflexions par jeu Taux de rotation de l’adversaire Note défensive 19 premiers jeux 9,5 5,8 16,1 14,4 % 117,4 10 derniers jeux 11,8 6,3 19,3 17,5 % 97,5 Statistiques de vol, de blocage, de déviation et de taux de rotation via NBA.com. Notes défensives via le nettoyage de la vitre.

Les Grizzlies ont bénéficié d’une certaine chance sur de longues distances dans leur récente ascension au sommet du classement défensif. Les adversaires n’ont tiré que 31,9% de la profondeur contre eux au cours des 10 derniers matchs, contre un sommet de 42% avant que Morant ne sorte. Leurs effectifs globaux bénéficient également de l’inflation de leur anéantissement historique en 73 points du Thunder. Ces mises en garde mises à part, cependant, les Grizz ont récemment étouffé l’offensive à égalité des chances, tenant six de leurs neuf autres adversaires en dessous d’un point par possession au cours de cette période.

Leur longueur et leur activité collectives, des grands comme Jackson et Steven Adams aux défenseurs de point d’attaque comme Jones, Brooks et De’Anthony Melton, appliquent une pression immense sur pratiquement toutes les possessions – sur le ballon, aux coupeurs essayant de trouver la lumière du jour dans le demi-terrain, sur les transferts et les éliminations, sur les rotations du côté faible et les clôtures équilibrées au périmètre, partout. Et toute cette pression a brisé les adversaires :

Au cours de leurs 10 derniers matchs, les Grizzlies se classent au premier rang de la NBA pour les points par match sur les revirements et sur la pause rapide, et ils sont à égalité au huitième rang des points par possession ajoutée grâce au jeu de transition; générer des seaux faciles sur la pause est un très bon moyen de compenser la perte de votre meilleur meneur de jeu. Il en va de même pour le verre offensif: Memphis a rebondi 34,1% de ses ratés et a marqué 18,9 points de seconde chance par match depuis la blessure de Morant, tous deux meilleurs de la ligue, avec Adams en train de s’emparer de 4,6 planches offensives par nuit tout seul. . Il s’avère que boxer une montagne de 6 pieds 11 pouces et 265 livres est vraiment, vraiment difficile, même lorsque vous avez quatre mecs qui l’entourent.

Adams a également fait sentir sa présence sur le verre défensif, avec ses boxouts et ses mains actives aidant Memphis à passer du 20e au taux de rebond défensif au cours des 19 premiers matchs jusqu’au cinquième au cours de cette séquence. Cela, à son tour, a contribué à une baisse des points de deuxième chance accordés par match (de 12,7 à 10,4) et à une diminution spectaculaire des points concédés dans la peinture (de 48,3 à 37,8). Avec Adams et Jackson au sol, utilisant leurs près de 15 pieds d’envergure combinée pour transformer la voie en zone d’exclusion aérienne, les adversaires n’ont tiré qu’à 40% du terrain et ont marqué un microscopique 92,4 points par 100 au cours des 10 derniers matchs, des années-lumière d’avance sur la marque de la ligue des Warriors en pleine saison.

Une note plus petite à surveiller : la défense des Grizzlies est restée excellente même lorsque Jackson a joué sans Adams au cours de ces 10 matchs, n’accordant que 96,7 points par 100. Cela ne s’est pas parfaitement déroulé – les adversaires ont pris des rebonds offensifs plus fréquemment et ont marqué plus dans la voie – mais cela n’a pas été un jailbreak. Memphis a devancé ses adversaires de 35 points en 86 minutes Jackson/no-Adams au cours des 10 derniers matchs, et de 12 en 49 minutes lorsque Jackson joue sans Adams ni le centre de sauvegarde Xavier Tillman Sr. Compte tenu de l’investissement de 105 millions de dollars de Memphis dans Jackson comme éventuel stretch-5 complément à Morant qui peut étendre le sol et protéger le bord pour lui, toute indication qu’il peut de manière crédible gérer une charge de travail plus importante au milieu est très encourageante pour le cerveau des Grizzlies.

Ce qui serait le plus encourageant, bien sûr, serait que Memphis poursuive ce déchaînement après le retour de Morant… ce qui, si mon espagnol au lycée n’est pas trop rouillé, pourrait être dans quelques jours. Maintenir les bonnes vibrations, bien sûr, nécessite de répondre à une grande question : les Grizzlies peuvent-ils toujours être l’équipe qui met les attaques adverses en sommeil avec Ja enregistrant de lourdes minutes ?

Ce n’est un secret pour personne que Morant a ses défauts en tant que défenseur individuel, principalement la légère construction qui lui donne du mal à contrôler des manipulateurs de balle plus forts au point d’attaque, et des envolées occasionnelles de fantaisie, comme jouer pour des déviations ou des vols. , cela peut compromettre la défense d’aide de Memphis. Il est logique de regarder les statistiques, de voir que la défense des Grizzlies a décollé après le retrait d’un joueur qui a été classé dans plusieurs mesures comme l’un des pires gardes défensifs de la NBA au cours de ses trois saisons professionnelles, et de conclure que son retour pourrait envoyer Memphis redescendre vers le bas du classement défensif.

Il n’est cependant pas impossible de construire une défense solide autour de Morant ; nous le savons parce que les Grizzlies ont terminé septièmes en efficacité défensive la saison dernière avec lui en tête de l’équipe en quelques minutes. Il convient également de rappeler que le début de saison défensif brutal de Memphis est venu avec Brooks – le non de l’équipe. 1 buteur contre les meilleurs buteurs de l’aile et un défenseur d’élite qui a terminé la saison dernière au troisième rang de toute la NBA en difficulté défensive moyenne, selon The BBall Index – sur l’étagère avec une main gauche cassée.

Avec Brooks et Bane disponibles, Memphis dispose d’une paire de défenseurs de périmètre grands, forts, rapides et polyvalents capables d’assumer les deux missions les plus difficiles sur une attaque adverse. Cela permet à Morant de faire face à l’option la moins menaçante dans de nombreux cas, souvent avec une paire de bloqueurs de tirs (deux de Jackson, Adams, Tillman ou Brandon Clarke) qui se cachent derrière lui. Ce genre de configuration peut être terriblement efficace: la saison dernière, Memphis a défendu dans les cinq premiers dans près de 900 possessions avec Brooks et Bane aux côtés de Ja, et ils ont produit des résultats tout aussi solides dans une action limitée cette saison.

Si la défense peut vraiment tourner autour de Ja, Memphis pourrait être une équipe terriblement dangereuse, même pour les pouvoirs au sommet de la Conférence Ouest, surtout si les autres choses prometteuses que nous avons vues cette saison tiennent bon, comme Ja prenant le saut offensif en début de saison , Jackson redécouvrant son rythme de score hors du rebond et montrant sa croissance comme pièce maîtresse défensive, Bane devenant un meneur de jeu plus avancé ainsi qu’un tireur d’élite à haut volume, Brooks s’affirmant comme une véritable menace à double sens, et Adams et Anderson jouant rôles productifs en tant que vétérans précieux.

« N’oubliez pas ce gamin qui attend et a envie de jouer avec nous, le grand 12 », a déclaré Brooks aux journalistes après la victoire de mercredi contre les Trail Blazers. « Nous allons continuer à maintenir le fort, et une fois [Morant] revient, ça va être effrayant. Ça va être vraiment effrayant.

À l’approche de la saison, de nombreux observateurs ont demandé aux Grizzlies de passer la saison en marge de la conversation de jeu. Maintenant, cependant, avec 18 victoires déjà accumulées et l’un des horaires restants les plus conviviaux de la ligue à jouer, les modèles de projection de FiveThirtyEight, Basketball-Reference.com, ESPN’s Basketball Power Index, Inpredictable et PlayoffStatus les considèrent désormais tous comme non seulement un proche verrouiller pour décrocher une place dans le top six, mais un pari solide pour décrocher le non de l’Ouest. 4 graines. Beaucoup de choses peuvent arriver d’ici là; ces brillants jeunes Grizzlies ont un long chemin à parcourir pour se forger un avantage sur le terrain au premier tour. Cependant, ils ont déjà parcouru un sacré bout de chemin et très vite. S’ils peuvent épouser les meilleures versions de ce que nous avons vu avec et sans Ja, ils pourraient bien être l’une de ces équipes bidirectionnelles parmi les 10 meilleurs au moment où les séries éliminatoires se déroulent – et un sacré match difficile, trop.