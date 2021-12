Les Grizzlies sont les plus battus de l’histoire de la NBA

Grizzly de Memphis a reçu la plus grosse raclée de l’histoire de la NBA hier matin. Battre Le tonnerre d’Oklahoma City de 73 points. Le match s’est terminé 152-79, étant le plus gros avantage de l’histoire de la ligue, dépassant les 68 points d’écart des Cavaliers au Heat (148-80) un lointain 17 décembre 1991. La raclée pourrait être plus importante, puisque Trois minutes de la fin du match, les Grizzlies, avec les remplaçants sur le terrain, bien sûr, avaient un avantage de 78 points en leur faveur (145-67).

Les Grizzlies ont utilisé un total de 12 joueurs et 9 d’entre eux ont atteint le double. Avec la perte de Ja Morant, le chef d’équipe était Jaren Jackson Jr. avec 27 points. Déjà les coups à la mi-temps étaient énormes (72-36) et la danse s’est poursuivie en seconde période.

Les joueurs du Thunder se sont excusés après le match et l’entraîneur a déclaré que c’était nécessairement ce qu’ils étaient.

OBTENEZ BOUNCY JC. QUI LE GÈRE? pic.twitter.com/fchzkNVC44 – Memphis Grizzlies (@memgrizz) 3 décembre 2021

Très bon Santi Aldama

Les Grizzlies ont également battu un record de précision de tir (62,5%) : De’Anthony Melton a contribué 19 points, Santi Aldama a joué son meilleur match NBA et est monté à 18 points et John Konchar à 17. Des données incroyables pour 3 remplaçants. Aucun partant des Grizzlies n’a joué plus de 21 minutes. Le banc a ajouté 93 points. Celui d’Oklahoma, 14 ans. Lu Dort était le « meilleur » du Thunder avec 15 points et 33 % de tirs sur le terrain. Énorme.