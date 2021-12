Les grizzlis corrosifs brûlent les Lakers

10/12/2021 à 06:21 CET

. / Los Angeles

Avec agressivité, sacrifice et croc dans chaque pièce, les Grizzlies de Memphis ont désintégré les Lakers de Los Angeles (108-95) malgré la 100e triple-double dans la carrière de LeBron James (20 points, 10 rebonds et 11 passes décisives). Comme un acide qui se fraie lentement un chemin dans le métal, les Grizzlies ont démoralisé un Lakers qui n’a jamais égalé l’extrême intensité des Memphis.

Jusqu’à 22 revirements ont accumulé des Lakers aussi imprudents qu’ils ne voulaient pas transpirer sur chaque possession. Au lieu de cela, les Grizzlies arboraient fièrement une fois de plus leur devise enragée « grincer et moudre » (quelque chose comme « grincer des dents et moudre »), n’ont pas donné un jeu perdu et n’ont pas laissé un seul rebond sans combat. Avec Ja Morant hors du court (il est blessé et aussi dans le protocole du coronavirus), l’équipe de Memphis s’est tournée vers Jaren Jackson Jr. (25 points et 5 rebonds) et Desmond Bane (23 points avec 5 triplés). Cependant, c’est le bloc qui s’est surtout imposé : les Grizzlies ont réussi 18 interceptions et aucun de leurs 10 joueurs n’a quitté le terrain sans marquer. L’Espagnol Santi Aldama n’avait pas de minutes avec les habitants.

Du côté des Lakers, qui apparaissaient une nouvelle fois comme une équipe imprévisible -pour le meilleur ou pour le pire-, LeBron James avait Anthony Davis (22 points et 8 rebonds) comme principal partenaire en attaque. Esta victoria consolida a los Grizzlies (15-11) como una de las revelaciones de la temporada (son cuartos en la Conferencia Oeste) y deja de nuevo al conjunto angelino (13-13) con muchos interrogantes por resolver y con su progresión ascendente estancada une fois de plus.

De plus de moins

Rien ne laissait présager que les Lakers allaient se dégonfler de la sorte face aux Grizzlies puisqu’ils débutaient avec beaucoup d’énergie et avec deux dunks puissants en contre-attaque de LeBron James et Talen Horton-Tucker (8-14 avec 7.32 au compteur) . James ressemblait à une pieuvre avec des tentacules dans tous les coins du terrain et a terminé son excellent premier quart-temps avec 9 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, un vol et 2 contres. Carmelo Anthony a apporté de la fraîcheur sur le banc, mais les 10 points de Desmond Bane pour les Grizzlies constituaient un set qui avait été clairement dominé par le violet et l’or (25-29).

Cependant, la deuxième unité des Lakers n’a pas été à la hauteur et Jaren Jackson Jr. a profité du moment pour renverser le score rapidement (35-39 avec 8,39 à la pause). Chiffres d’affaires, erreurs et imprécisions des Lakers se sont succédés sans remède alors que les Grizzlies se sont rendu compte qu’à force d’efforts physiques ils étaient sur la voie de la victoire. La défense des visiteurs s’est également effondrée, mais avec deux tirs à 3 points de Malik Monk et Russell Westbrook Ils ont atteint la seconde mi-temps vivants (59-53).

Comme s’ils avaient rechargé les batteries dans les vestiaires, un 0-6, avec James en tête de l’assaut, a permis aux Lakers d’égaliser le match avec un monde d’avance (59-59 avec 10,20 restants). Frank Vogel a misé sur deux sommets – Anthony Davis et Dwight Howard – et la rencontre a été un aller-retour. Là, les Grizzlies sont devenus forts en montrant leurs griffes : Steven Adams a grandi dans la surface, Jackson Jr. a marqué sans escale et Kyle Anderson a mis un superbe bloc à Davis (85-78).

Les Lakers ont fait face à l’énième retour de la saison et ont entamé le dernier quart-temps de la pire des manières, concédant une course de 9-2 contre les Grizzlies de plus en plus sûrs d’eux (94-80 avec 8,25 à jouer). L’avantage atteint +16 en l’absence de 5.30 grâce à la constance en attaque de Jackson Jr., et les Lakers, cédés après un triplé définitif par Bane, et ils n’ont eu que le temps pour le lot de consolation du triple-double numéro 100 par LeBron.