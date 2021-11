Les gros bailleurs de fonds remplissent le réservoir avant l’introduction en bourse de RIVN

Voici un stock d’offre publique initiale (IPO) brûlant pour votre liste de surveillance. Si tout se passe comme prévu, vous devriez pouvoir échanger n’importe quel jour Rivien (NASDAQ :RIVN) sur le Nasdaq échanger. Donc, B.Riley (NASDAQ :BRPM) pourrait être une opportunité majeure au rez-de-chaussée.

Il est intéressant de noter que cela vous parvient par le biais d’une introduction en bourse régulière et à l’ancienne plutôt que via une fusion de société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Cela pourrait vous surprendre, car de nombreuses entreprises de véhicules électriques (VE) sont aujourd’hui rendues publiques par le biais des SPAC.

Maintenant, certaines personnes pourraient se plaindre qu’il existe déjà trop de sociétés de véhicules électriques sur le marché. C’est une préoccupation valable, mais Rivian n’est pas comme les autres.

D’une part, les « véhicules d’aventure » ​​de Rivian pourraient changer la donne sur les marchés des camionnettes électriques et des SUV. En outre, la société a trouvé une paire de bailleurs de fonds avec une tonne de poids financier.

Se préparer pour le stock RIVN

Voici ce que nous savons (ou du moins, pensons que nous savons) sur les débuts de l’action RIVN jusqu’à présent.

Le New York Times a cité un dossier de la Securities and Exchange Commission (SEC) indiquant que Rivian vise à vendre 135 millions d’actions ordinaires de catégorie A, à un prix compris entre 57 $ et 62 $ par action. Avec cela, le constructeur automobile devrait être en mesure de lever jusqu’à 8,4 milliards de dollars de recettes.

Maintenant, voici une histoire que vous avez probablement entendue avec d’autres actions de véhicules électriques. Si vous choisissez d’investir dans des actions RIVN, vous achetez essentiellement une vision pour l’avenir. C’est parce que Rivian « n’a pas encore livré de véhicules, sauf au sein de l’entreprise », a déclaré Samuel O’Brien, rédacteur de nouvelles financières d’InvestorPlace.

Donc, ne commencez pas à récupérer des actions à moins d’avoir une image claire de ce qui distingue Rivian des autres fabricants de véhicules électriques de pré-livraison.

Aventureux pour toujours

Alors que les actions de RIVN seront nouvelles sur le marché public, Rivian est en affaires depuis un certain temps.

Fondée en 2009, Rivian a pour objectif de « Garder le monde aventureux pour toujours », selon le dossier d’introduction en bourse de la société (via le New York Times). Dans cette veine, Rivian se spécialise dans les véhicules électriques qui ont un look robuste mais élégant et qui pourraient être conduits hors route.

Cela rend l’entreprise unique et intéressante, car Rivian pourrait aider à présenter la révolution des véhicules électriques aux consommateurs des marchés ruraux, qui hésitaient peut-être à abandonner les véhicules à moteur à combustion.

En 2018, Rivian a présenté ce que la société décrit comme les premiers « véhicules d’aventure électriques » au monde. Il s’agit du R1T, un pick-up tout électrique, et du R1S, un SUV tout électrique. Il dispose d’un système de batterie qui permet d’ajouter environ 200 miles d’autonomie en 30 minutes de charge.

De plus, le R1T et le R1S comprendront une suite de cloches et de sifflets, comprenant « une caméra, un lidar, un radar, des ultrasons et un GPS de haute précision couplé à des cartes haute définition ».

Financement de deux poids lourds

Comme je l’ai taquiné plus tôt, les bailleurs de fonds de Rivian incluent deux noms bien connus avec beaucoup de capital. L’un d’eux est Amazon (NASDAQ :AMZN). Cette société a initié un tour de table dans Rivian, à hauteur de 700 millions de dollars.

« Nous sommes inspirés par la vision de Rivian pour l’avenir du transport électrique… Nous sommes ravis d’investir dans une entreprise aussi innovante », a commenté Jeff Wilke, PDG d’Amazon Worldwide Consumer.

Apparemment, Amazon a également passé une commande de flotte dans laquelle Rivian devrait livrer 100 000 unités de camionnettes de livraison électriques (EDV) d’ici la fin de 2025.

L’autre grand contributeur est Ford Motor Co. (NYSE :F), qui aurait offert une prise de participation dans Rivian d’un montant total de 500 millions de dollars.

Non seulement cela, mais Ford et Rivian auraient accepté de travailler ensemble pour développer un véhicule électrique à batterie pour le portefeuille de véhicules électriques de Ford en utilisant la plate-forme de skateboard de Rivian. De plus, il a été annoncé qu’à la suite de l’investissement de Ford, Joe Hinrichs, président de Ford de l’automobile, rejoindrait le conseil d’administration de Rivian.

La ligne de fond

Rivian n’est pas la première entreprise de véhicules électriques de pré-livraison à entrer en bourse, et il y en aura sans aucun doute d’autres à l’avenir. Heureusement, Rivian n’est pas seulement un clone de ses concurrents. Les véhicules de l’entreprise sont riches en fonctionnalités et offrent un sens de l’aventure. Dans l’ensemble, le stock de RIVN sera spéculatif, comme tous les nouveaux stocks de véhicules électriques doivent l’être.

Pourtant, tout comme les véhicules eux-mêmes, un investissement dans Rivian pourrait satisfaire votre envie d’aventure.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.