Les gros contrats renforcent la thèse haussière du titre PLTR

Certaines personnes pourraient dire que Palantir Technologies (NYSE :PLTR) est entourée de secret car l’entreprise traite parfois des données gouvernementales sensibles. Pourtant, ce n’est un secret pour personne que l’action PLTR a atteint de nouveaux sommets en janvier et a enrichi les traders avec un bon timing.

Dernièrement, cependant, le cours de l’action Palantir est resté bloqué dans une fourchette. C’est sans aucun doute frustrant pour les investisseurs qui croient en l’entreprise et en l’avenir du secteur de l’analyse des données et de la sécurité.

Comme toujours, la clé pour gagner le jeu de l’investissement est la patience. Ce n’est pas parce que le stock PLTR dérive sans but maintenant qu’il ne peut pas éclater bientôt.

D’ailleurs, comme nous le verrons, Palantir se développe à plus d’un titre. Compte tenu des fondamentaux exceptionnels de l’entreprise, il n’y a aucune raison d’abandonner maintenant ce fournisseur de logiciels très demandé.

PLTR Stock en un coup d’œil

Pour récapituler, l’action PLTR a commencé à se négocier sur le New York Stock Exchange le 30 septembre 2020, via une cotation directe.

Le prix de référence avait été fixé à 7,25 $, mais le titre a ouvert à 10 $ ce premier jour et a clôturé à 9,50 $.

Alors que le buzz grandissait autour de cette société quelque peu secrète, le cours de l’action augmentait rapidement. Fin janvier 2021, le cours de l’action Palantir a atteint un sommet de 45 $.

Après un rallye de cette ampleur, les investisseurs auraient dû s’attendre à ce que l’action fasse une pause. Et c’est exactement ce qui s’est passé, alors que l’action PLTR est tombée au plus bas des 20 $ en mars.

Avance rapide d’une demi-année, et le prix de l’action est toujours dans les 20 $. Les acheteurs ont tenté de le pousser au-dessus de 30 $ à plusieurs reprises, mais ils ont été rejetés à chaque fois.

Cela peut être frustrant, mais ce n’est pas inhabituel sur les marchés financiers. La digestion des gains énormes peut être un processus fastidieux.

Plus d’offres, plus de clients, plus de revenus

Pour vous garder motivé, nous allons jeter un œil sous le capot et voir comment se porte l’entreprise de Palantir. Peut-être qu’il ne faudra pas longtemps avant que Wall Street revalorise l’action PLTR à la hausse.

À en juger par les résultats de Palantir au deuxième trimestre 2021, il est évident que la société tire à plein régime.

D’une part, la croissance des revenus de Palantir est indéniable. Au deuxième trimestre de 2021, les revenus de la société ont augmenté de 49 % en glissement annuel, pour atteindre 376 millions de dollars.

Mieux encore, les revenus commerciaux de Palantir aux États-Unis ont augmenté de 90 % en glissement annuel.

En outre, la société a ajouté 20 nouveaux clients nets au deuxième trimestre 2021, et le nombre total de clients de la société a augmenté de 13 % d’un trimestre à l’autre.

En plus de tout cela, Palantir a démontré qu’il sait conclure un accord.

En fait, la société a conclu 62 transactions d’un million de dollars ou plus au deuxième trimestre de 2021. Parmi ceux-ci, 30 transactions valaient 5 millions de dollars ou plus, et 21 transactions valaient 10 millions de dollars ou plus.

Avec toutes ces réalisations à l’esprit, les perspectives de Palantir restent brillantes car la société prévoit de générer 385 millions de dollars de revenus au cours du troisième trimestre de 2021.

Fournir des données critiques

Qui utilise les services de Palantir ? Parmi la clientèle de l’entreprise se trouvent des entités gouvernementales de premier ordre, dont nul autre que l’armée américaine.

Tout récemment, la société a révélé que le responsable du programme des systèmes de renseignement et d’analyse de l’armée américaine avait sélectionné Palantir pour une tâche d’une importance cruciale.

Plus précisément, Palantir fournira le tissu de données de renseignement et la base d’analyse de l’armée pour le programme Capability Drop 2 (CD-2).

Nous parlons de sécurité de haut niveau – et d’un montant élevé également.

Apparemment, Palantir a été sélectionné pour passer à la phase suivante du contrat de livraison indéfinie, quantité indéfinie (IDIQ) de l’armée, évalué à 823 millions de dollars.

Le CD-2 est en fait l’un des multiples efforts sur lesquels Palantir travaille avec le responsable du programme pour le renseignement, la guerre électronique et les capteurs pour aider à moderniser l’entreprise de renseignement de l’armée.

D’autres efforts de ce type incluent les programmes Capability Drop 1 (CD-1) et Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN).

Les plats à emporter

Ce ne devrait être qu’une question de temps avant que Wall Street ne soit prêt à faire monter l’action PLTR.

Pour l’instant, cependant, le marché teste la patience et la confiance des investisseurs en Palantir.

Pourtant, les données ne manquent pas pour démontrer la croissance rapide de Palantir et sa capacité à conclure des accords avec des clients au plus haut niveau.

