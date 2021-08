Les gros doutes de la NBA : de Ben Simmons aux Mavericks

Il reste peu de pièces à monter. La NBA, cette ligue qui n’attend personne, commence à dessiner à quoi ressemblera sa prochaine saison. Ce même matin, Dennis Schröder a éclairci l’une des grandes inconnues du marché. Le meneur allemand, avant d’atteindre les playoffs, a refusé 84 millions pour quatre saisons aux Lakers de Los Angeles ; maintenant, il jouera une saison avec les Boston Celtics en échange de 5 millions. J’ai dit, il n’attend personne et, à ce stade, les grands mouvements sont déjà fermés. Kyle Lowry, avec une enquête pour falsification en cours, jouera avec le Miami Heat et DeMar DeRozan, quant à lui, dans les Chicago Bulls. Chris Paul, parmi les premiers à définir son avenir, et Kawhi Leonard, avec plus d’incertitude, fidèle à sa personnalité imperméable, continueront dans Suns and Clippers. C’étaient assurément les noms les plus brillants ; mais le libre arbitre a été, et est, intense et large. Des millions et de nombreux changements. Dans ses premières heures, il avait cumulé 50 signatures et près de 2 milliards d’échanges de vols d’une ville à l’autre. À présent…

Désormais, les chiffres dépassent le calcul et, de plus, ils continuent d’augmenter. Car il y a peu à savoir, mais il y en a quand même. Mark Cuban et Luka Doncic, lors de la conférence de presse après la signature du joueur slovène, peut-être le mouvement le plus important dans cette fenêtre, ils se sont tus lorsqu’on leur a demandé Goran dragic. “Je ne peux rien dire, je ne veux pas que la NBA me fasse une amende”, a répondu la star slovène, heureuse d’avoir accepté ses 207 millions pour les cinq prochaines années. Le joueur vétéran fait actuellement partie de l’équipe des Raptors de Toronto. Il est arrivé dans le cadre de l’opération Lowry, mais son avenir ne semble pas lié à la franchise canadienne. Les Mavs l’adorent et il veut rejoindre les Mavs. Le seul problème, sûrement, la formule : rachat, transfert… En juin, Mark Cuban a affirmé que son équipe avait besoin d’un deuxième buteur pour prendre le poids offensif de Doncic; Dragic, à 35 ans, pourrait remplir ce rôle. Peut-être pas à un niveau aussi élevé qu’on le rêvait à de nombreux moments (Lowry, Kawhi…), mais avec des caractéristiques plus qu’intéressantes et avec la chimie assurée du côté de Luka, car en 2017 ils ont conjointement couronné l’Eurobasket.

Les prochaines étapes de l’ancien joueur de Miami et, en général, les coups que Dallas peut porter au marché sont quelques-uns des principaux tendeurs de la NBA. Du Texas, justement, vient un autre des noms intéressants qui restent à trouver : JJ Redick. Le tireur séculaire est un pari sûr et abordable pour tout prétendant au ring. Avec tout cela, un complot qui dépasse le marché actuel : Ben Simmons. “Il ne répond pas aux appels, il ne veut pas être dans les 76ers et, d’après ce que j’ai entendu, il ne fera pas partie de la pré-saison de l’équipe”, a révélé hier Kendrick Perkins, dans des déclarations recueillies par ESPN. Daryl Morey ne trouve pas le coup approprié pour l’Australien, à qui les invitations ne cessent d’arriver.

Les Minnesota Timberwolves ont sonné à haute voix et il a été divulgué que la franchise de Philadelphie avait rejeté une offre de l’Indiana dans laquelle Malcolm Brogdon était son principal atout. Daryl Morey veut obtenir un joueur All Star en retour et ne considérait pas Brogdon comme tel. Pendant la nuit du repêchage, il a même été question que le directeur général offrait Simmons aux Warrios en échange d’Andrew Wiggins, James Wiseman et des choix 7 et 14, transformés en Moses Moody et Jonathan Kuminga. Maintenant, il semble que les Sacramento Kings, désespérés de virer, pourraient être l’une des équipes les mieux classées. Vivek Ranadive, propriétaire de l’organisation, est impatient de reformer une équipe compétitive et, selon The Sacramento Bee, la direction commencerait à envisager des opérations beaucoup plus agressives, avec des noms qui, jusqu’à présent, semblaient intouchables et qui, ajoutés à The ci-dessus pourrait convaincre Morey. Simmons, quant à lui, revient exciter ses fidèles, avec des vidéos qui, comme chaque été, deviennent virales sur les réseaux sociaux. En eux, il apparaît, avec Rajon Rondo, s’entraînant au tir à longue distance. L’histoire sans fin, pour les Sixers et pour le joueur lui-même.

Pélicans, Blazers… et Markkanen

Les Mavericks, cependant, n’étaient pas les seuls à entrer sur le marché actuel avec des droits. Si vous pouvez parler de l’opération Doncic, pour mieux entourer le joueur slovène, vous pouvez aussi parler de l’opération Lillard ou de l’opération Zion. Dans le cas des Portland Trail Blazers, la situation prend une importance particulière : Damian a donné un avertissement et, selon ses dires, son avenir immédiat dépendra des mouvements de l’équipe dans ces semaines. À l’heure actuelle, cependant, l’opération la plus importante est en rénovation, celle de Norman Powell pour 5 ans et 90 millions. Les nouveaux visages, quant à eux, sont au nombre de trois : Cody Zeller, Tony Snell et Ben McLemore. A peine assez pour plaire à Lillard. Avant de débuter les JO, le journaliste Henry Abott (True Hoop), faisant appel à des sources proches du joueur, a déclaré que le meneur de jeu prévoyait de franchir la dernière étape pour quitter la franchise. Ces mêmes jours, il était question d’une rencontre à Las Vegas entre la franchise et le joueur, dans le but d’apaiser la situation. Après l’or à Tokyo, le roster n’a pas beaucoup changé et la guerre froide continue.

À la Nouvelle-Orléans, sûrement, ils écrivent tout ce qui se passe à Portland. La star au maximum insatisfaite, un projet qui n’en finit pas de franchir le pas définitif… Les rumeurs autour de Zion Williamson sont constantes. Dès la fin de la saison, la presse américaine a divulgué que l’environnement du joueur ne voulait pas que Zion continue dans les Pélicans. L’intérieur, quant à lui, après avoir joué pour Madison, a déjà clairement indiqué qu’il n’avait pas seulement d’yeux pour son équipe actuelle. La corde se tend et il faudra voir si Devonte ‘Graham, Tomas Satoransky ou Garrett Temple peuvent suffire. Pour eux, oui, Lauri Markkanen pourrait se joindre. Le joueur des Bulls renouvelés, agent libre restreint (sûrement, le plus intéressant avec un avenir incertain), cherche son destin et, à ce jour, l’équipe de Willie Green, qui fera ses débuts sur le banc, est l’une des plus intéressées. A ses côtés, justement, les Mavericks, mais aussi les Minnesota Timberwolves ou les Boston Celtics. De même, en liaison avec les Pélicans eux-mêmes, Josh Hart est l’autre agent libre restreint qui, aux côtés de Markkanen, peut encore secouer un peu le marché.

Bradley Beal, les Big Three et la génération 2018

Avec tout cela, et avec quelques doutes supplémentaires à résoudre, vous pouvez commencer à chercher un peu plus loin. Doncic, Trae Young et Shai Gilgeous-Alexander, ces jours-ci, sont devenus des enfants en or. Ils ont accepté sa première prolongation depuis le contrat de recrue et l’ont fait, en plus, pour des personnages historiques. C’est une génération dorée, et en tant que telle, d’autres renouvellements pourraient arriver cet été, le dernier pour empêcher les joueurs de devenir des agents libres restreints au cours de leur année senior. Deandre Ayton, après sa phase finale avec Phoenix, est appelé à le faire; mais Collin Sexton, Donte DiVincenzo, Kevin Huerter ou Jaren Jackson Jr. pourraient l’accompagner.

Ce n’est pas le seul travail que les bureaux peuvent faire avancer. Ils ont dû penser la même chose à Brooklyn, en fait, avec le nouveau contrat de Kevin Durant (quatre ans et 198 millions). Pour la saison 2022-2023, le nouveau champion olympique disposait d’une option de joueur de 42 millions, mais les Nets ont voulu éviter toute éventuelle frayeur. Maintenant, ils pourraient chercher à faire de même avec Kyrie Irving et James Harden, également avec des options de joueur pour la campagne susmentionnée. Une situation identique à celle de Bradley Beal, qui a vu comment Russell Westbrook est parti de son côté et Spencer Dinwiddie est arrivé. Tout au long du parcours, les doutes sur la continuité du gardien, deuxième meilleur buteur de la compétition derrière Stephen Curry, ont été constants et Dinwiddie, dès son arrivée, était loin de les dissiper. “Je lui ai parlé, évidemment. Ses décisions sont les siennes. Je pense qu’en ce moment nous sommes tous les deux prêts à parier l’un sur l’autre. Si les plans changent, alors ils changent. Mais maintenant nous sommes ici et je pense que nous avons un opportunité”, a-t-il déclaré. La NBA n’attend personne. Une fois de plus.