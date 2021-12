les gros titres à moyen et long terme responsables de la correction de novembre

Les données révèlent que, pour la plupart, les détenteurs à moyen et long terme ont vendu leurs bitcoins en novembre, étant ainsi responsables de la correction.

Bitcoin UTXO Age montre que les détenteurs à moyen terme ont vendu leurs pièces en novembre

Selon le dernier rapport hebdomadaire d’Arcane Research, les gros titres à moyen terme semblent être à l’origine de la baisse des prix du BTC au cours du mois de novembre.

L’indicateur de chaîne pertinent ici est l' »UTXO Age ». UTXO signifie sortie de transaction non dépensée ; Vous pouvez le considérer comme un mécanicien Bitcoin gardant une trace des pièces sur la chaîne.

La métrique d’âge UTXO mesure depuis combien de temps la dernière transaction d’une pièce a été effectuée sur la blockchain BTC. En fonction du temps pendant lequel chaque pièce n’a pas bougé, les détenteurs correspondants peuvent être classés en détenteurs à court terme (STH), détenteurs à moyen terme (MTH) et détenteurs à long terme (LTH).

Arcane Research considère l’âge UTXO inférieur à trois mois comme appartenant à STH et supérieur à un an comme LTH. Les détenteurs qui tombent dans la période intermédiaire sont appelés MTH.

Voici maintenant un graphique comparant l’évolution de l’offre des différents détenteurs de Bitcoin au cours du mois de novembre :

Il semble que l’offre à moyen terme se soit réduite au cours du mois | Source : Mise à jour hebdomadaire de la recherche sur les arcanes – Semaine 47

Comme vous pouvez le voir sur le graphique à barres ci-dessus, l’offre à court terme de Bitcoin a connu une croissance significative sur la période, passant de 14,9% au début du mois à 17,2% à la fin.

Cette croissance suggère que certains détenteurs des tranches d’âge les plus longues ont vendu leurs pièces. Dans le graphique, il est visible que l’offre de MTH a connu une baisse considérable au cours du mois.

Cela signifie que la majeure partie de l’augmentation de l’offre de STH de Bitcoin peut s’expliquer par la vente des détenteurs à moyen terme.

De plus, l’offre d’un à trois ans a également connu une certaine augmentation. Cela signifie qu’une partie de l’offre MTH a mûri et est entrée dans cette tranche d’âge plus longue.

L’offre 3-5 ans a également connu une légère baisse en novembre, suggérant que certains de ces détenteurs de long terme ont récolté leurs gains et ont ainsi rejoint l’augmentation de l’offre de STH.

Ainsi, en conclusion, la vente principalement de détenteurs à moyen terme avec certains détenteurs à long terme pourrait être à l’origine de la correction de novembre.

Prix ​​BTC

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin oscille autour de 55,5 000 $, en hausse de 2% au cours des sept derniers jours. Au cours du dernier mois, la crypto a perdu 11% en valeur.

Le graphique ci-dessous montre la tendance du prix du BTC au cours des cinq derniers jours.

