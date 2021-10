Les gros titres de la pré-saison de la NBA, et le rattrapage de Matthew McConaughey

Russillo est rejoint par Brian Windhorst d’ESPN pour discuter de la situation avec les Nets, Kyrie Irving et le mandat de vaccination de NYC, ainsi que du retour de Ben Simmons aux 76ers (0:43). Ensuite, Ryen discute avec l’acteur et auteur Matthew McConaughey du saut dans le jeu d’acteur dans les années 1990, le « McConaissance », les différences de travail avec les réalisateurs légendaires Martin Scorsese et Christopher Nolan, disparaissant dans la jungle sud-américaine, et plus encore (25:45) . Enfin, Ryen répond à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (1:00:32).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Matthew McConaughey et Brian Windhorst

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

