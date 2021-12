Les grosses fortunes passent de la brique au capital-risque en raison de la faible fiscalité

26/12/2021

Finies les années où les grandes sagas familiales consacraient une bonne partie de leurs actifs au secteur immobilier, bâtissant leur fortune dans le feu de l’immobilier en tous genres, à l’heure où les plus risqués se lançaient pour investir dans des entités cotées. . Or, avec la volatilité des marchés financiers et avec une activité immobilière qui offre des plus-values ​​plus modestes, le volume de familles qui est lancé pour investir dans l’activité de capital-risque est important. L’Urgell (fondateurs de Pachá), Manuel Lao (fondateur de Cirsa), les Cosentino, le Fluxa (propriétaire de Camper et 30% de la société hôtelière Iberostar) ou le joueur de tennis Rafael Nadal ce sont quelques-uns des derniers grands patrimoines qui se sont aventurés à investir dans cette industrie, jusqu’à il y a quelques années limité à quelques-uns.

La famille pionnière du capital-risque en Espagne c’était l’Abelló, qui a lancé Torreal dans les années 1990 après la vente d’Antibióticos de León pour 58,2 milliards d’anciennes pesetas (environ 350 millions d’euros aujourd’hui). Par Torreal, dirigé par Miguel Abelló après le départ à la retraite de son père Juan Abelló l’année dernière, ont joué un rôle dans d’énormes investissements en Espagne tels que Airtel, Agbar, Navidul, Oscar Mayer, Pepe Jeans, Famosa, Aernnova, Telepizza ou Talgo, entre autres.

Actuellement, le patrimoine familial s’élève à plus de 2 200 millions d’euros. Une autre saga bien connue qui a opté pour le capital-risque il y a 14 ans est celle des Marches, qui ont créé Artá ​​Capital et ont déjà investi 600 millions d’euros dans des entreprises comme Flex, Mecalux, Pepe Jeans ou Alvinesa, entre autres. Au début de l’été, Corporación Financiera Alba (holding d’investissement de March) a cédé sa participation dans ce gestionnaire de capital-risque, qui a commencé à fonctionner de manière indépendante.

Cependant, le schéma qu’ont suivi les Abelló et les Marches n’est pas le schéma habituel, celui d’un fonds commun de capital-risque qui prend directement des participations dans des entreprises. Actuellement, les grandes fortunes qui sont jetées dans ce créneau le font à travers une figure connue sous le nom de fonds de fonds: ils investissent dans différentes sociétés de gestion afin de réduire le risque qui impliquerait d’investir directement dans différentes sociétés (pour lesquelles une équipe ou un gestionnaire spécifique est nécessaire) et de diversifier la source de leurs revenus. Ainsi, les grands domaines créent une société de capital-risque (SCR) gérée par d’autres conseillers financiers connaissant ce métier, comme Altamar, Arcano, MdF Family Partners, entre autres.

Sentant cet intérêt avide, Les banques travaillent à démocratiser l’investissement en capital-risque et que les patrimoines les plus modestes peuvent également allouer des ressources à cette niche. Ils le font à travers des fonds spécifiques qu’ils mettent en place pour leurs clients, qui sont ensuite gérés par des tiers ou leurs équipes, avec des thématiques différentes : des énergies renouvelables aux résidences étudiantes en passant par les infrastructures. La banque la plus avancée dans cette stratégie est Bankinter, qui a lancé en 2017 Helia (son fonds renouvelable) avec Plenium Partners, et a développé avec succès d’autres véhicules d’investissement axés sur d’autres domaines.

Parallèle, le régulateur boursier (le CNMV) veut abaisser le ticket d’investissement minimum requis à 100 000 euros. Dans tous les cas, les experts avertissent que le capital-risque n’est pas pour tout le monde, car il faut avoir une série de connaissances de base pour savoir à quoi s’attendre de ces investissements : les déboursements de capital se font à certains moments, vous ne pouvez retirer le capital qu’après un certain laps de temps et les bénéfices peuvent arriver dans une période de cinq à dix ans selon le fonds.

La diabolisation des sicav

L’essor des grandes richesses dû à ce type d’investissement n’est pas accidentel, tout comme le choix de la figure de la société de capital-risque lors de leur structuration. Les SCR offrent de nombreux avantages fiscaux intéressant pour ce profil d’investisseur : ils bénéficient d’exonérations pour corriger les doubles impositions (les bénéficiaires des fonds paient déjà leurs impôts correspondants) ou d’une exonération de 99%, un peu moins fréquente en Espagne. En fait, cet essor se produit aussi du fait du durcissement ces derniers mois de la fiscalité d’autres personnalités plus connues comme les sicav.

A partir du 1er janvier prochain, les sicav devront prouver qu’elles sont composées de 100 associés qui cotisent au moins 2 500 euros chacun s’ils veulent maintenir leur imposition réduite à 1%. Dans le cas contraire, ils devront payer 25% des résultats en impôt sur les sociétés. Cela a tiré la sonnette d’alarme auprès des banques privées espagnoles, qui ont souvent recommandé à ces grands domaines de profiter des avantages fiscaux offerts par les sicav. Désormais, comme différentes sources financières l’ont expliqué à ce journal, elles s’efforcent de trouver des alternatives comme la création de réseaux d’investisseurs pour les regrouper sous l’égide d’une même sicav et pouvoir profiter d’une fiscalité réduite.