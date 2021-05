Les grottes de Biden en Russie sont embrochées par les propres mots de son administrateur et Ted Cruz – RedState ⋆ .

Comme je l’ai signalé plus tôt, Joe Biden vient de faire un geste pour que si le président Donald Trump l’avait fait, nous entendrions probablement les démocrates crier à la destitution.

Mais les démocrates ne font aucun commentaire sur le fait que Biden accepte simplement la levée des sanctions sur le gazoduc Nord Stream 2 contrôlé par la Russie.

Comme je l’ai écrit plus tôt, nous avons entendu pendant quatre ans de Biden et des démocrates comment Trump était censé céder à Poutine, bien qu’il n’y ait jamais eu de preuves politiques suggérant cela, bien au contraire. Pendant ce temps, cette décision donne à Vladimir Poutine un énorme coup de pouce dans son pays et donne fondamentalement à Poutine une prise de contrôle sur l’Europe occidentale que nous nous sommes battus pendant des années pour empêcher. Biden a juste cédé et leur a donné la parole. Vous ne pourriez pas demander plus à personne s’il était un agent russe.

Il est difficile de quantifier à quel point cette décision est mauvaise, aidant les ambitions énergétiques de la Russie, leur permettant d’être en mesure de contrôler le pétrole sur l’UE et de nuire à l’Ukraine et à notre propre position énergétique dans le processus. Ceci, juste après que le pipeline colonial a été attaqué par des acteurs ayant des liens potentiellement russes et après que Biden ait coupé le pipeline Keystone XL.

Qu’est-il arrivé à être dur avec la Russie? Cela semblait aller directement par la fenêtre avec Trump quittant ses fonctions. Presque comme si c’était juste une fausse position à partir de laquelle l’attaquer. En attendant, voici le vrai danger.

Comme je l’ai prédit plus tôt, les gens des deux côtés de l’allée sonnent contre cette décision.

Le même vieux modèle. Condamnez l’agression de Poutine en refusant de faire ce qui est nécessaire pour changer son comportement. Merkel apaise Poutine, Biden apaise Merkel et Poutine planifie son prochain meurtre, invasion et ingérence électorale. https://t.co/c3FJmR5DiU – Garry Kasparov (@ Kasparov63) 18 mai 2021

Joe Biden vient de faire un énorme cadeau à Poutine. Rendre l’Europe plus dépendante du gaz russe est mauvais pour l’Amérique. La faiblesse est le manuel de politique étrangère de Biden. https://t.co/8LMUF0jZNz – Nikki Haley (@NikkiHaley) 18 mai 2021

C’est vraiment un énorme cadeau pour Poutine: Biden renonce aux sanctions qui permettront effectivement à l’Allemagne d’acheter du gaz naturel au gazoduc russe. Trump a passé des années à essayer de saboter cet accord: crucial pour les intérêts russes. Biden l’autorise.https: //t.co/GWnEEeL9dR – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 18 mai 2021

Superbe. Au mépris de la loi américaine, Biden aide activement Poutine à construire son pipeline. Objectivement parlant, l’administration Biden est en train de devenir l’administration la plus pro-russe de l’ère moderne. https://t.co/3FwjiIILEc – Ted Cruz (@tedcruz) 18 mai 2021

Heck, regardons la position de l’équipe Biden dans le passé sur le pipeline Nord Stream 2.

Voici ce que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré le 16 février:

«Notre position sur Nord Stream 2 est très claire et reste inchangée. Le président Biden a clairement indiqué que Nord Stream 2 était une mauvaise affaire. C’est une mauvaise affaire parce qu’elle divise l’Europe, qu’elle expose l’Ukraine et l’Europe centrale à la Russie – la manipulation russe, et parce qu’elle va à l’encontre des objectifs énergétiques et de sécurité déclarés de l’Europe. “

Alors qu’est-ce qui a exactement changé pour en faire soudainement une «bonne affaire» alors que c’était mauvais avant? Nous nous sommes battus contre toutes les tentatives de la Russie d’empiéter sur l’UE dans le passé, c’est pourquoi Trump a travaillé si dur pour renforcer l’OTAN et n’en a obtenu aucun crédit sauf du chef de l’OTAN lui-même. Alors qu’est-ce qui a changé? Nous avons besoin de quelques réponses ici pour expliquer pourquoi cela a été fait.

Pouvons-nous maintenant demander quel kompromat la Russie a-t-elle sur Joe Biden?