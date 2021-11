Les grottes de Pelosi aux modérés et maintenant peuvent également tomber aux progressistes – RedState

Nous avons écrit plus tôt sur le défi que les modérés de la Chambre démocrate lançaient devant la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) – qu’ils n’allaient pas adopter le projet de loi Build Back Better (BBB) ​​jusqu’à ce qu’ils aient la chance de pouvoir pour lire le texte final de la facture massive – un texte énorme avec plus de 2 000 pages et une somme d’argent énorme. Les modérés veulent un score CBO avant de voter dessus. Ils veulent connaître le coût réel – pas ce que Joe Biden prétend que cela coûterait.

Pelosi s’est donc inclinée devant les modérés et a découplé le projet de loi bipartite sur les infrastructures (BIF) du projet de loi BBB – quelque chose qu’elle avait évité de faire pour ne pas irriter les progressistes – en disant qu’ils traiteraient avec le BBB plus tard, mais qu’ils tiendraient une règle de procédure. vote comme BBB avec le vote BIF.

Mais cela a encore perdu les progressistes. Elle ne pouvait se permettre de perdre que 10 voix pour le projet de loi sur les infrastructures qu’elle pouvait récupérer avec les voix républicaines. Mais maintenant, elle aurait perdu 20 voix.

Une source progressiste me dit qu’ils ont environ 20 membres qui voteront contre BIF – Pelosi peut mettre cela sur le sol pour mettre le CPC dos au mur, pariant qu’ils ne feront pas échouer l’agenda de Biden – surtout si plus que prévu 10-15 R’e votent POUR, puisque les factures sont maintenant non liées – Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) 5 novembre 2021

Les progressistes croient que s’ils perdent ce couplage du BBB avec le BIF, ils n’obtiendront pas le BBB.

On ne sait pas s’ils ont les voix pour le vote sur l’infrastructure maintenant. Mais Pelosi aurait l’intention d’aller de l’avant avec ce vote et espère qu’elle a intimidé certains des progressistes, qu’ils bluffent et ne veulent pas être considérés comme votant « non » sur le projet de loi sur les infrastructures.

Il ne fait aucun doute que la guerre civile démocrate est toujours très active.

Mais les dirigeants affirment qu’ils prévoient de voter sur BBB quelque temps avant Thanksgiving.

« Je suis absolument convaincu, sans aucun doute, qu’avant Thanksgiving, la semaine du 15, nous adopterons la législation Build Back Better », a déclaré Hoyer. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que les dirigeants démocrates « avaient espéré pouvoir présenter les deux projets de loi aujourd’hui », mais ont opté pour « honorer les demandes » de certains législateurs pour plus de clarté sur les implications financières de la législation.

C’est la quatrième fois que Pelosi essaie de le faire. Il n’est pas clair qu’elle en ait assez pour faire passer ce projet de loi BIF et s’il le fait, il est probablement beaucoup moins probable que le BBB passe. Selon les mots du sénateur Joe Manchin (D-WV), alors qu’il voit un besoin d’infrastructure, il ne voit pas le même besoin urgent pour le BBB.

Alors accrochez-vous à vos chapeaux, Pelosi devra-t-il le faire une cinquième fois ?