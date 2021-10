Les grottes de Qud Roguelike mises à jour avec des modes adaptés aux débutants

Image : Jeux de pleine propriété

Si vous avez déjà essayé d’entrer dans les grottes roguelike de Qud uniquement pour rebondir sur son extérieur impitoyable, la dernière mise à jour du développeur Freehold Games est là pour rendre vos aventures un peu moins difficiles.

La nouvelle extension « Palladium Reef » de Caves of Qud a été mise en ligne cette semaine, apportant avec elle deux nouveaux modes qui adoucissent les bords de la boucle de gameplay du jeu à mort permanente. Alors que les deux ajoutent des points de contrôle qui peuvent être rechargés à la mort, le mode connu sous le nom de « Wander » peaufine encore l’expérience en réduisant la nécessité du combat. J’aime l’idée de monter de niveau en explorant le monde plutôt qu’en réduisant les gens.

Voici tous les détails :

Jeu de rôle Points de contrôle dans les colonies. Lorsque vous mourez, vous avez la possibilité de recharger à partir du dernier point de contrôle. Votre point de contrôle est automatiquement défini chaque fois que vous entrez ou quittez une colonie. Vous pouvez également définir votre point de contrôle manuellement lorsque vous êtes dans une colonie en appuyant sur Echap puis sur « C ». Errer Points de contrôle dans les colonies. Votre réputation auprès de chaque faction commence à 0 (ou plus), ce qui signifie que la plupart des créatures commencent à être neutres pour vous. Les créatures agressives des factions neutres vous attaqueront toujours. Vous n’obtenez pas d’XP pour les éliminations. Vous obtenez plus d’XP pour les découvertes, la réalisation de quêtes et l’exécution du rituel de l’eau. Ce montant varie en fonction de votre niveau.

Naturellement, vous choisissez votre mode au début de chaque nouvelle partie et ne pouvez pas changer de mode une fois l’aventure lancée.

La mise à jour Caves of Qud inclut également la possibilité de choisir parmi un groupe de personnages prédéfinis plutôt que d’en créer un à partir de zéro. Les notes de mise à jour suggèrent qu’elles sont destinées à aider les nouveaux joueurs à démarrer, mais vous pouvez également toujours les personnaliser en fonction de vos besoins.

Caves of Qud est entré pour la première fois en accès anticipé à Steam en 2015. Il a depuis reçu plusieurs mises à jour de contenu et de gameplay, et a accumulé des critiques d’utilisateurs « extrêmement positives ». Bien que le jeu soit largement considéré comme l’un des seuls vrais roguelikes hardcore à être reconnu par le grand public au cours de la dernière décennie, il est formidable de voir les développeurs prendre également en considération les nouveaux arrivants alors que le projet continue de se développer.