Les grottes ‘The Bachelor’ d’ABC pour réveiller la foule, rompt les liens avec Chris Harrison 10z viral

Mardi, ABC et Warner Brothers Television ont annoncé qu’ils avaient officiellement rompu les liens avec Chris Harrison, l’animateur de longue date de The Bachelor et The Bachelorette d’ABC à la suite d’un acte vraiment enfantin et pathétique d’annulation de la culture.

Cependant, Harrison a peut-être eu le dernier mot grâce à de nombreux rapports révélant qu’il avait demandé (et récupéré) un rachat à huit chiffres ou qu’il risquait d’exhumer tous les corps que la franchise, le réseau et la société de production avaient enterrés.

Pour récapituler, Harrison s’est retrouvé brûlé sur le bûcher par la foule réveillée en février lorsqu’il a insisté pour qu’il y ait grâce pour la candidate au baccalauréat Rachael Kirkconnell lorsqu’il a été découvert que, entre autres péchés, il avait assisté à une fête sur le thème d’avant-guerre à l’université. Et parce qu’il a dit ces choses à une Rachel Lindsey furieuse sur Extra (qui était la première Black Bachelorette), Harrison a dû partir.

Pire encore, il s’est prononcé contre le “policier réveillé” qui semblait déterminé à ruiner définitivement la vie de Kirkconnell. Et quand la foule veut rendre quelqu’un malheureux, elle ne recule devant rien pour le faire.

Harrison confirmé les nouvelles dans un post Instagram : «J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre. Je suis très reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble. Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie.

Pour leur part, ABC et Warner Horizon ont déclaré dans une déclaration conjointe que le congé/suspension de Harrison serait permanent, ajoutant qu’ils étaient « remerciant pour ses nombreuses contributions au cours des 20 dernières années et je lui souhaite tout le meilleur dans son nouveau voyage. »

Les deux sociétés devraient être reconnaissantes à Harrison de ne pas diffuser d’informations inconvenantes sur l’émission. Selon la date limite, sans surprise, il avait la charge maternelle de la saleté et était prêt à servir de dernier vis-à-vis de la foule à moins qu’ils ne se mobilisent pour répondre à ses demandes (cliquez sur “développer”) :

Ayant affronté le Mike Fleiss-créé Le célibataire et tout son lucratif abc spin-offs depuis 2002, Harrison recevra sa propre rose sous la forme d’un gain à huit chiffres de milieu de gamme et promet de garder la bouche fermée, j’entends. Les platitudes habituelles devraient être échangées contre la consommation publique lorsque l’accord sera rendu public plus tard dans la journée, mais il n’y a certainement aucune romance dans l’air dans les coulisses. (….) Le règlement confidentiel avec les producteurs et distributeurs franchisés Warner Horizon a finalement été atteint après une autre vague de va-et-vient entre les parties et le diffuseur de Bachelor ABC lundi soir. Un courant sous-jacent de motivation, pour ainsi dire, a été l’avocat de Harrison, Bryan Freedman, s’engageant à déclencher le Shiva de poursuites exposant une partie du prétendu linge sale de The Bachelor à moins que son client de Gersh n’émerge en ressentant l’amour financier.

La page six du New York Post a amplifié cette histoire avec encore plus à propos de la pensée et de l’amertume présumées de Harrison d’avoir été retiré sans cérémonie de la franchise qu’il a construite à partir du sol (cliquez sur “développer”) :

L’animateur de “The Bachelor” Chris Harrison a exigé un paiement de 25 millions de dollars après avoir été exclu de l’émission – et a menacé de révéler tous les sales secrets de la franchise s’il ne l’obtenait pas, ont déclaré des sources à Page Six. “Il a près de 20 ans de saleté”, a déclaré mardi une source d’ABC. (….) [I]Les nsiders ont dit qu’il n’allait pas tomber sans se battre. “Toute la vie de Chris Harrison était ‘The Bachelor’ et il ne voulait pas lâcher prise”, a déclaré la source. (….) Les grands patrons du réseau avaient espéré que Harrison serait « parti rapidement et silencieusement » afin de pouvoir laisser le cauchemar des relations publiques derrière eux aussi vite que possible, a déclaré la source bien placée. (….) “Il en sait beaucoup sur les comportements inappropriés sur le plateau: bagarres entre concurrents, mauvaise conduite, y compris l’utilisation de substances illégales à l’étranger et les plaintes de producteurs qui auraient été passées sous silence par les dirigeants d’ABC”, a déclaré la première source. «Il était prêt à dire la vérité sur la façon dont les choses fonctionnent vraiment là-bas – et il a de nombreuses preuves pour le soutenir. Chris gagnait 5 millions de dollars par saison et voulait 25 millions de dollars », a déclaré la source.

En cours de route, Harrison a fourni un exemple classique de la façon dont la foule de la culture de l’annulation ne sera jamais satisfaite et que tout, des excuses sincères à l’auto-flagellation publique, restera donc une perte de temps. Harrison publié des “sincères excuses” le 10 février pour avoir “à tort [spoken] d’une manière qui perpétue le racisme.

Quelques jours plus tard, il s’écarta du spectacle. Harrison apparaissait toujours dans l’émission alors que la saison alors en cours de The Bachelor et de la spéciale “Women Tell All” s’était longtemps terminée avant le brouhaha.

Le 4 mars, Harrison a même fait le pas d’aller sur ABC Good Morning America pour s’excuser devant la caméra pour son insensibilité présumée et a révélé au co-animateur Michael Strahan qu’il travaillait avec Michael Eric Dyson, un acharné de course haineux. Mais cela ne suffisait toujours pas. Lorsque GMA a couvert la scission mercredi, Strahan parut furieux à l’indemnité de départ.

Au lieu de cela, ABC a embauché l’auteur de réveil et l’animateur de FS1 Emanuel Acho pour animer le spécial “After the Rose” après la finale, qui servi comme un peu plus qu’une flagellation publique de Kirkconnell.

Nous apprenions dans les semaines et les mois depuis que le Black Bachelor en question – Matt James – avait ravivé sa romance avec Kirkconnell et se sentait même horrible à propos de ce qui lui était arrivé.

Lundi a marqué la première de la saison de The Bachelorette, qui mettra en vedette anciens concurrents Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams en tant que co-hôtes.

Dans l’espoir de se réveiller, nous verrons si l’émission continue d’être la marque, l’émission presque toute l’année à laquelle ABC s’attend depuis ses débuts en 2002.