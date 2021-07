Les groupes alliés de Biden veulent que les transporteurs SMS AKA envoient des SMS pour vérifier les informations sur Covid-19 ⋆ .

L’administration Biden réprime ce qu’elle pense être des informations erronées qui pourraient nuire à la pandémie de Covid-19, aux vaccins et à d’autres informations. Fondamentalement, il existe une autorité ou un groupe de médias et de médecins agréés qui sont autorisés à dire quoi. En dehors de cela, les informations peuvent être considérées comme nuisibles ou erronées.

Nous ne sommes pas médecins, et en outre, nous faisons de notre mieux pour respecter les normes des entreprises de médias sociaux et ne nous prononcerons pas sur ce qui est ou n’est pas de la désinformation ici.

La chose intéressante cependant est que Politico rapporte que les alliés de Biden cherchent à trouver un moyen de « vérifier les faits » des messages texte. Cela semble être une ligne que beaucoup pensaient ne pas franchir, car les messages texte et les appels téléphoniques sont censés être privés. Nous ne savons pas qui sont les groupes, ou si cela se concrétisera, mais si c’est le cas, cela ouvre une toute nouvelle boîte de vers. La grande censure technologique va-t-elle être étendue par les opérateurs téléphoniques à nos SMS et appels maintenant ?

Disclose.tv a tweeté à ce sujet plus tôt, et nous sommes également allés directement à la source.

JUST IN – Les groupes alliés de Biden, y compris le DNC, prévoient d’engager des vérificateurs des faits et de travailler avec les transporteurs de SMS pour « dissiper la désinformation » sur les vaccins qui sont envoyés sur les réseaux sociaux et les messages texte (Politico) – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 12 juillet 2021

La citation ci-dessous est directement de Politico :

Les groupes alliés de Biden, y compris le Comité national démocrate, prévoient également d’engager plus agressivement les vérificateurs des faits et de travailler avec les transporteurs de SMS pour dissiper les informations erronées sur les vaccins qui sont envoyées sur les réseaux sociaux et les messages texte. L’objectif est de s’assurer que les personnes qui peuvent avoir des difficultés à se faire vacciner en raison de problèmes tels que le transport voient ces barrières réduites ou entièrement supprimées.

Politico a rendu compte de certains des messages récents du Dr Anthony Fauci :

“La grande erreur d’interprétation que Fox News ou qui que ce soit d’autre dit est qu’ils envisagent essentiellement un groupe d’employés fédéraux frappant à votre porte, vous disant que vous devez faire quelque chose que vous ne voulez pas faire”, Anthony Fauci, Le conseiller médical en chef du président Biden, a déclaré dimanche dans une interview. « Ce n’est absolument pas le cas, ce sont des messagers de confiance qui font partie de la communauté qui font cela – pas des représentants du gouvernement. C’est donc là que je pense que la déconnexion est.

Fauci a transmis une partie de ces messages aux émissions d’information câblées du dimanche, notamment en soulignant l’idée que les efforts de vaccination en porte-à-porte sont une tentative de supprimer les obstacles à l’accès et que 99,5% des décès dus à Covid concernent des personnes non vaccinées.

Le temps nous dira ce qu’il adviendra du débat sur les SMS, ou si le peuple américain a son mot à dire, du tout.

