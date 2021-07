Les groupes Blockchain des grandes universités sont de puissants électeurs dans les protocoles de gouvernance Defi

in

14 juillet 2021 07:04 UTC

| Mise à jour:

14 juil. 2021 à 07:04 UTC

Par Clark

Les données montrent qu’une variété d’équipes de grandes universités participent à la gouvernance de la finance décentralisée (defi). Par exemple, sur 15 des plus grands électeurs de la dernière proposition de gouvernance d’Uniswap, six des principaux électeurs étaient liés à des universités comme Harvard, Berkeley, Stanford, Penn, Michigan, MIT et Columbia.

Blockchain University Groups connus comme des acteurs majeurs dans les décisions de gouvernance Defi

Tout récemment, l’enquêteur de messari.io, Jack Purdy, a tweeté au sujet d’une réalisation motivante qu’il a découverte lors de ses recherches sur les protocoles de gouvernance défi. Le récent tweet de Purdy présentait six universités prestigieuses concernées par un très récent processus de vote sur une proposition de gouvernance d’Uniswap.

“Les universités sont en train de devenir l’un des principaux participants actifs à la gouvernance de la cryptographie”, a déclaré Purdy. « Sur les 15 plus gros votants de la dernière proposition d’Uniswap, 6 d’entre eux étaient des universités. C’est plus de 600 millions de dollars d’un jeton de gouvernance inutile », a-t-il ajouté.

Bien sûr, les électeurs qui participent ne semblent pas être essentiellement des représentants officiels des collèges, mais les équipes d’universitaires participant à la blockchain viennent. confirme si le tweet de Purdy est factuel ou non sera valide via le site Web withtally.com (Tally), un portail en ligne qui explore les systèmes de gouvernance de la crypto-monnaie.

Tally explore la gouvernance liée à des produits tels que Compound, Uniswap, Indexed, Fei et Gitcoin. Par exemple, Compound a 52 propositions de gouvernance, 1,72 000 électeurs éligibles et 41 % d’engagements. Uniswap a 6 propositions de gouvernance, 4,53 000 votants et 18,62 % d’engagement.

Les propositions Uniswap comprennent un fonds d’éducation défi, réduisant le seuil de soumission de propositions UNI à 2,5 millions, et le programme de subventions Uniswap v0.1. Le fonds défi éducation a été mis en place avec 79 millions de voix pour le fonds et quinze millions de voix contre.

La proposition visant à réduire le seuil de soumission de propositions d’UNI à 2,5 millions a également été exécutée avec 14,4 millions de votes pour Edge et 2 millions de votes contre le plan Edge. Harvard Law Blockchain peut être un électeur élevé sur Uniswap conformément à Tally et capture la cinquième position parmi les plus hauts électeurs de gouvernance Uniswap.

La liste des principaux électeurs de la gouvernance d’Uniswap comprend Blockchain à Berkeley (11), Stanford Blockchain Club (13), Blockchain à UCLA (16) et PennBlockchain (20). Pendant ce temps, les entités de l’entreprise et les fonds plongeurs représentent une plus grande partie des propositions de gouvernance de Compound.

Les électeurs composés sont en concurrence avec des sociétés comme a16z, Polychain Capital et Bain Capital Ventures. Malgré les entités de l’entreprise, les équipes de blockchain universitaires participent également au système de gouvernance de Compound. Les électeurs composés des universités incarnent Blockchain au Michigan, Blockchain à UCLA, Blockchain à Berkeley, Stanford Blockchain Club et Bitcoin Club du MIT.

Ishaan Hiranandani, membre de Blockchain au Michigan, a expliqué que les participants sont en grande partie des étudiants. “[Blockchain at Michigan] est entièrement géré par des étudiants, bien que nous ayons des conseillers dans la région pour faciliter », a déclaré Hiranandani.

Dans le monde actuel de préjugés politiques Vers le paradigme préjudiciable gauche/droite – Les gens ont-ils réellement besoin d’universitaires pour gouverner le défi ?

Tout le monde n’était pas content d’entendre parler des groupes universitaires participant à des propositions vitales de gouvernance défi et quelques-uns ont qualifié la participation universitaire de « grincer des dents ».

“La toute dernière chose que vous voulez, c’est être réveillé, des universitaires de gauche “gouvernant” votre protocole de défi”, a déclaré un compte Twitter surnommé Defimoon. “Vous ne voulez pas non plus de VC ayant des liens étroits avec des institutions de formation de gauche avec des enjeux de gouvernance importants dans votre protocole defi préféré”, a ajouté la personne.

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec la position de Defimoon, et quelques personnes se sont portées garantes d’une large participation à la gouvernance du défi. “Je ne suis pas d’accord”, a répondu un compte Twitter appelé Défibrillateur au tweet de Defimoon. «Souvent, ce sont des équipes dirigées par des étudiants et de toute façon, vous ne pouvez pas sélectionner et choisir qui est concerné par la cryptographie. Une large participation peut être un facteur intelligent, même si cela offense votre parti pris politique. »

