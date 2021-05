Les groupes d’agriculteurs demandent une annulation de la hausse des prix du DAP

Bien que les prix du DAP en Inde n’aient été augmentés par les entreprises que le mois dernier, certaines entreprises ont maintenant augmenté le prix du DAP, a-t-il déclaré le 15 mai.

Les syndicats d’agriculteurs, protestant contre les trois lois agricoles, ont exigé mardi le retrait immédiat de l’augmentation des prix du phosphate de diammonium (DAP), un engrais décontrôlé, affirmant que les coûts des intrants agricoles avaient déjà augmenté avec les prix élevés du diesel.

«Nous demandons au gouvernement de retirer immédiatement le taux augmenté. La hausse des prix du DAP et du diesel est avant tout un signe de démantèlement du système de prix minimum de soutien (MSP). Le coût des intrants dans l’agriculture augmente et l’agriculteur n’obtient pas le juste prix de la récolte », a déclaré Samyukt Kisan Morcha (Front des agriculteurs unis) dans un communiqué.

L’Indian Farmers Fertilizer Cooperative (Iffco) a augmenté le prix du sac de 50 kg de DAP de 58%. Jusqu’au mois dernier, le paquet était disponible pour Rs 1 200. Maintenant, alors que de nouveaux paquets avec un prix révisé ont commencé à arriver sur le marché, les agriculteurs paient 1 900 Rs, a déclaré un dirigeant paysan. Alléguant que le gouvernement a tenté d’abolir le système MSP par le biais de trois lois agricoles, SKM a déclaré: «Sous la pression du mouvement paysan actuel, il ne pouvait pas abolir le MSP directement, mais indirectement, il fait tout son possible pour mettre fin au MSP.»

Cependant, le gouvernement a maintenu que le système MSP va rester et il n’y a aucun plan pour le démanteler. D’autre part, le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar et le Premier ministre Narendra Modi ont illustré avec les achats de blé en cours, ciblés à un niveau record de 43 millions de tonnes (MT), pour faire comprendre que le système MSP continuera. Jusqu’à présent, le Centre a acheté 37,35 tonnes de blé d’une valeur de Rs 73 769 crore à la valeur MSP, en hausse de 24% par rapport à l’année précédente. La passation des marchés se poursuivra jusqu’à fin juin.

Au cours des derniers mois, les prix internationaux des matières premières du DAP et des engrais potassiques ont fortement augmenté, a déclaré le gouvernement la semaine dernière. Bien que les prix du DAP en Inde n’aient été augmentés par les entreprises que le mois dernier, certaines entreprises ont maintenant augmenté le prix du DAP, a-t-il déclaré le 15 mai.

«Le gouvernement est pleinement sensible aux préoccupations des agriculteurs et prend déjà des mesures pour faire face à la situation afin que la communauté agricole puisse être sauvée des effets de cette hausse des prix», a déclaré le ministère des engrais, ajoutant qu’il envisageait également (d’augmenter) la des taux de subvention pour compenser la hausse des prix internationaux.

Les prix des engrais phosphatés (P) et potassiques (K) sont déterminés par le marché car les subventions accordées par le gouvernement sont minimes et fixes. Ces engrais sont pour la plupart importés. L’allocation budgétaire pour la subvention des engrais P et K pour l’exercice 22 a été réduite à 20 720 crores de Rs contre environ 39 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21 (RE).

